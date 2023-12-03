Источник: Брэду Питту придется переснимать фильм о Формуле 1 заново

По ходу нескольких Гран При 2023 года на трассе и в паддоке шли съемки новой киноленты, посвященной Формуле 1. Ее название пока так и не было озвучено, но продюсером и исполнителем главной роли выступает звезда Голливуда Брэд Пит, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон принимает активное участие в проекте как консультант.

Однако после того, как большая часть съемок была успешно завершена, сюжет этой истории внезапно претерпел крутой поворот. Как сообщил изданию Business F1 Magazine источник в продюсерской группе, пожелавший остаться неизвестным, большую часть снятых кадров не получится включить в окончательную версию, и их придется переснимать заново.

«Все спонсоры поменялись, – объяснил источник. – И теперь мы просто не сможем использовать основной объем имеющегося материала».

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Машины «киношной» команды APX GP на Гран При Венгрии

Понятно, что теперь вырастет и бюджет проекта, который и так был немалым из-за необходимости построить два шасси для съемок, способные передвигаться своим ходом – только на них, по оценкам экспертов, ушло 20 миллионов долларов.

Машины можно было увидеть на трассе по ходу нескольких уик-эндов Ф1: гонщики-дублеры ездили на них в рамках специально организованных сессий, а в Сильверстоуне они даже совершили прогревочный круг позади основного пелотона.

При этом пока неясно, получится ли задействовать эту технику в дальнейшем в новой ливрее.