Источник: Брэду Питту придется переснимать фильм о Формуле 1 заново
Уже отснятые кадры не получится использованы в картине из-за того, что у проекта сменились спонсоры
По ходу нескольких Гран При 2023 года на трассе и в паддоке шли съемки новой киноленты, посвященной Формуле 1. Ее название пока так и не было озвучено, но продюсером и исполнителем главной роли выступает звезда Голливуда Брэд Пит, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон принимает активное участие в проекте как консультант.
Однако после того, как большая часть съемок была успешно завершена, сюжет этой истории внезапно претерпел крутой поворот. Как сообщил изданию Business F1 Magazine источник в продюсерской группе, пожелавший остаться неизвестным, большую часть снятых кадров не получится включить в окончательную версию, и их придется переснимать заново.
«Все спонсоры поменялись, – объяснил источник. – И теперь мы просто не сможем использовать основной объем имеющегося материала».
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
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Понятно, что теперь вырастет и бюджет проекта, который и так был немалым из-за необходимости построить два шасси для съемок, способные передвигаться своим ходом – только на них, по оценкам экспертов, ушло 20 миллионов долларов.
Машины можно было увидеть на трассе по ходу нескольких уик-эндов Ф1: гонщики-дублеры ездили на них в рамках специально организованных сессий, а в Сильверстоуне они даже совершили прогревочный круг позади основного пелотона.
При этом пока неясно, получится ли задействовать эту технику в дальнейшем в новой ливрее.
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Источник: Брэду Питту придется переснимать фильм о Формуле 1 заново
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