Источник: Братчес уйдет с поста коммерческого босса Ф1

Бывший исполнительного вице-президент ESPN по продажам и маркетингу Шон Братчес был объявлен коммерческим руководителем Формулы 1, когда Liberty Media возглавила чемпионат в январе 2016 года. С тех пор он работал в составе команды из трех человек вместе с председателем/генеральным директором Чейзом Кэри и управляющий директором Россом Брауном.

Его работа заключалась в том, чтобы сосредоточиться на увеличении основных потоков доходов Ф1, а именно гонораров за проведение гонок, спонсорских и вещательных сделок.

В конце прошлого года стало ясно, что Братчес (будучи отцом четырех детей) хочет больше времени проводить со своей семьей в США, чем в Лондоне и в поездах на Гран При. О том, что будущее Братчеса под вопросом, еще на этапе в Абу-Даби в конце 2019-го рассказывал Кэри.

«Если говорить о Шоне, то мы обсуждаем [его будущее], – рассказал Кэри на Гран При Абу-Даби. – Мы работаем над этим вопросом. Понятно, что жизнь Шона уникальна. Его близкие в Штатах, а сам он в Лондоне. И думаю, он действительно получает удовольствие от того, чем занимается. Ему нравится работа и перспективы, но прямо сейчас у него нет времени даже на лишний вздох».

Дополнительная информация: Адам Купер