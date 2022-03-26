Источник: Боссы команд вчера сильно надавили на пилотов

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Ситуация вокруг проходящего в эти дни Гран При Саудовской Аравии остается неоднозначной. После состоявшейся вчера террористической атаки на нефтехранилище в 15 км от гоночной трассы в паддоке прошла целая серия встреч – в частности, собрание с участием представителей Формулы 1 и пилотов продлилось больше 4-х часов и закончилось в половину третьего ночи.

Официально все стороны выразили единодушную готовность продолжить Гран При – однако в интернет из паддока проникает все больше сообщений, что ситуация не столь однозначна.

«Сегодня нас ждет удивительный день, – в частности, сообщил в своем твитер-аккаунте журналист Крис Медланд, в прошлом работавший в медиа-группе Ф1, а сейчас освещающий события чемпионата для изданий Racer и Motorsport Magazine. – Вчера пилоты были просто невероятны, отстаивая свое нежелание выступать и настаивая на своем. Однако, похоже, в итоге на них очень сильно надавили руководители команд. Кстати, и среди боссов команд вчера было явно заметно напряжение.

Вне зависимости от того, правы были вчера пилоты или нет – их готовность объединиться и защищать свою позицию вызвала у меня огромное уважение. Особенно с учетом того, насколько непростые разговоры велись вчера и насколько непростой может быть атмосфера сегодня».

«Мне сложно вспомнить, когда в последний раз пилоты столь явно демонстрировали свое недовольство тем, как действует Формула 1, – сообщил обозреватель ВВС Эндрю Бенсон. – Думаю, последним примером была забастовка пилотов перед гонкой в Кьялами в 1982 году [тогда причиной стали планы по радикальному расширению прав команд при заключении контрактов с гонщиками – к примеру, по новой схеме команда могла бы вопреки желанию пилоты «продать» его или передать на правах аренды в другой коллектив]».

FIA и Формула 1 тем временем распространили совместное заявление, в котором не озвучили никакой новой информации и предпочли ограничиться общими фразами.

«В обстоятельных обсуждениях ситуации приняли участие все стороны, а также представители властей и силовых структур Саудовской Аравии, – в частности говорится в заявлении. – Были предъявлены детальные исчерпывающие доказательства, что проведение мероприятия является безопасным. Все стороны согласились продолжать открытый диалог по ходу нынешнего события и после его окончания».

Ранее с похожим заявлением выступила и GPDA – своеобразный профсоюз пилотов Формулы 1, в который входят все гонщики, выступающие в чемпионате мира.