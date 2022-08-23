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Формула 1 Новость

Источник: Audi договорилась с Sauber и объявит о программе Ф1 раньше Porsche

Наши коллеги из немецкой редакции Motorsport.com обобщили всю известную информацию, а также мнение инсайдеров

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Соавтор:
Свен Хайдингер
Источник: Audi договорилась с Sauber и объявит о программе Ф1 раньше Porsche
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О том, что с 2026 года два бренда концерна VW начнут производить силовые установки для Формулы 1, известно уже много недель. Porsche станет новым партнером Red Bull, тогда как в Audi выберут для сотрудничества другую команду. 

Программу последней тесно связывали с именем бывшего гонщика Ф1 и нынешнего босса DTM Герхарда Бергера. Якобы австриец свел представителей Audi с людьми из Sauber – команды, которая последние годы выступает под спонсорским именем Alfa Romeo.

Однако, как сам Герхард рассказал нашим немецким коллегам, эта история была более сложной.

«Вообще-то, у меня нет контракта с Audi на услуги консультанта, – объяснил победитель десяти Гран При. – Но я действительно наладил им контакты, вот только с McLaren.

А с Sauber у меня почти нет никаких связей, только поверхностные знакомства. И я не имею никакого отношения к их переговорами с Audi».

СМИ писали, что концерн готов выплатить McLaren до 650 миллионов евро за пакет акций, однако Зак Браун ответил на это предложение просто: «Мы не продаемся».

Также были слухи о попытках договориться с Williams (через Йоста Капито, который сейчас руководит этой командой, а прежде был главой раллийной программы VW), Aston Martin и даже Red Bull, но они ни к чему не привели. Как поговаривают, доктору Марко удалось склонить большого босса «Быков» Дитриха Матешица в пользу альянса с Porsche.

В результате представители Audi во главе с генеральным директором Маркусом Дюйсманом остановились на Sauber. Сейчас объявление о предстоящем партнерстве является неотвратимым. Последним барьером было утверждение Всемирным советом FIA правил по моторам на 2026 год – в середине августа этот вопрос был закрыт.

Самое же любопытное вот в чем – источники указывают, что в настоящий момент для ингольштадтцев принципиально важно выиграть внутреннее соперничество и сделать заявление о приходе в Ф1 раньше Porsche. Велика вероятность, что это произойдет еще до завершения Гран При Бельгии. 

Команда Sauber в последний раз выступала под своим историческим названием в 2018 году. Со следующего сезона в протоколах осталось только имя Alfa Romeo

Команда Sauber в последний раз выступала под своим историческим названием в 2018 году. Со следующего сезона в протоколах осталось только имя Alfa Romeo

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Что известно о деталях?

Сейчас владельцем Sauber является фонд Finn Rausing. Совсем недавно его представители отвергли предложение Майкла Андретти о продаже команды за 350 миллионов евро, затребовав еще 250 млн сверху в качестве гарантий долгосрочной безопасности.  

Как говорят источники, в Audi согласились заплатить больше, чем Андретти, при этом за меньший пакет акций. Rausing, таким образом, сохранит статус миноритарного совладельца. При этом автопроизводитель обязуется совершенствовать базу в Хинвиле. 

Все это невероятно напоминает историю 2006-09 годов, когда концерн BMW уже выкупал коллектив у самого Петера Заубера – а потом за бесценок продал ему обратно, побоявшись экономического кризиса. Любопытно, что нынешний большой босс Audi Дюйсман в тот период работал главой отдела разработок BMW-Sauber.

Нынешний план предусматривает создание шасси в Хинвиле – тамошняя аэродинамическая труба до сих пор остается одной из лучших в Ф1 – и разработку двигателей на базе Audi в Нойбурге. К слову, Porsche наверняка предпочтет для своей фабрики британскую территорию.

Для программы в чемпионате мира «Четыре кольца» создали отдельную дочернюю компанию. По информации Motorsport.com Германия, ее возглавил Адам Бейкер, пришедший в Audi в конце 2021-го для работы над спецпроектами. Прежде Бейкер работал в BMW и FIA.

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