Источник: Aston Martin откажется от понтонов с двойным днищем
Новая аэродинамическая конфигурация болидов будет представлена уже в Барселоне
По данным наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, команда Aston Martin готовит существенное обновление своих машин уже к Гран При Испании, который пройдет следом за предстоящим в эти выходные этапом в Майами.
Главная новость – отказ от крупных понтонов с так называемым двойным днищем. Подобную концепцию используют лидеры этого сезона Ferrari и Red Bull, однако у Aston Martin она не работает, а лишь создает дополнительное аэродинамическое сопротивление.
Альтернативную концепцию проповедует команда Mercedes, у болидов которой фактически отсутствуют понтоны. Напомним, что у Aston Martin от Mercedes силовая установка, коробка передач и даже задняя подвеска. И пока именно Mercedes в Формуле 1 выступает лучше всех команд, кто использует этот набор агрегатов.
Главной сложностью является перенос радиаторов, которые у Aston Martin и у большинства команд расположены именно в понтонах. Впрочем, в Mercedes эту проблему решить смогли.
Дополнительная информация: Франко Нуньес
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