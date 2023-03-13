Источник: Andretti взяла на работу экс-технического директора Renault F1

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Хотя Andretti Autosport пока не получила от FIA официального разрешения войти в число команд Ф1, американцы продолжают подготовку к потенциальному дебюту. Поскольку кандидатов будут оценивать в том числе по кадровому составу, уже сейчас важно обеспечить силу технического штаба.

Источники, близкие к команде, сообщили о переходе в Andretti Ника Честера. В 2013 году именно он сменил Джеймса Эллисона на посту технического директора Lotus, после чего работал на этой должности в Энстоуне и после превращения команды в заводскую Renault – до 2020 года.

После этого британец ушел в Mercedes и переключился на Формулу E, внеся весомый вклад в успехи команды последних лет, когда они завоевала три титула из четырех возможных. В сезоне-23 Ник продолжил работу в McLaren, которая стала наследницей Mercedes в электроформуле – но оставался там недолго.

Опыт Честера, несомненно, пригодится Andretti и сделает заявку американцев более весомой.

Майкл Андретти подал совместную заявку с GM/Cadillac и сейчас продолжает активно набирать инженеров для Ф1. Есть основания говорить, что база в Банбери, где располагается команда Andretti из Формулы Е, уже частично переделана в интересах нового проекта.

Ник Честер начал работу в Ф1 в 1994 году в команде Simtek, откуда перешел в Arrows. Там он работал с Дэймоном Хиллом, Микой Сало и Педро де ла Росой. Позже инженер перешел в Benetton, где проработал 20 следующих лет.