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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Источник: Alpine собиралась назвать дорожный спорткар именем Алонсо

Машину должны были представить на Гран При Японии

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Источник: Alpine собиралась назвать дорожный спорткар именем Алонсо
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Уход Фернандо Алонсо из команды Alpine в Aston Martin стал полной неожиданностью для французской команды, уверяют наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com. На уровне высшего руководства бренда все были настолько уверены в преданности испанца, что компания даже готовила спецверсию своего дорожного купе А110, которую должны были назвать именем Алонсо.

Идея принадлежала чуть ли не главе всего концерна Renault Луке де Мео, который стремился таким образом повысить популярность дочерней марки Alpine. Ее единственную дорожную модель А110 планировалось каким-то образом кастомизировать и назвать именем испанского гонщика.

Обычно в таких случаях дело ограничивается автографами пилота, которые рисуются на кузове и в салоне машины, но порой гонщика привлекают и к тому, чтобы он особым образом настроил шасси.

Alpine A110 Alonso сначала планировали показать в Монце, но на заводе не успевали, так что презентацию отложили до Гран При Японии. Теперь она скорее всего не состоится вовсе, так как руководство концерна более не желает посвящать особую серию гонщику, который покидает команду.

Дополнительная информация: Франко Нуньес

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