Испытания шин 2024 года преподнесли Pirelli неприятный сюрприз

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На эту зиму Pirelli запланировала сразу шесть тестовых сессий. Отчасти они нужны для подготовки к предстоящему чемпионату, однако значительная часть программы уже посвящена решению перспективных задач.

С сезона-24 в Ф1 собираются отказаться от термочехлов для шин – это часть программы углеродной нейтральности, которую спорт провозгласил своей целью к 2030-му. Заезды, которые провели Mercedes в Ле-Кастелле и Aston Martin в Хересе, дали понять, что такой шаг может иметь весьма серьезные последствия.

Данные прошедших сессий показали, что полноценный прогрев сликов от комнатной температуры до рабочей потребует двух или трех кругов, при этом темп на них будет на четыре-пять секунд ниже. Такой сценарий неизбежно приводит к серьезным вопросам.

Pirelli уже уведомила о ситуации боссов и участников Ф1. Всем им нужно с максимальным вниманием подойти к ситуации, так как окончательный выбор необходимо сделать до конца июня. Если решено будет оставить «грелки», это приведет имиджевым потерям в плане экологичности, а еще к дополнительным расходам на электричество и логистику.

Но без предварительного прогрева возникнет большая разница в скорости между машинами на трассе, а это уже напрямую связано с безопасностью. Кроме того, зная про такие особенности резины, команды наверняка постараются проводить в гонках как меньше пит-стопов, что скажется на зрелищности.

Механик Mercedes наносит маркировку на шину Фото: Эрик Юниус

Также неприятности могут начаться в квалификациях. Так как для подготовки к быстрой попытке пилотам потребуется дольше греть шины, на трассе неизбежно возникнет трафик, а каждый выезд из гаража будет занимать больше времени, что ограничит тактическое разнообразие.

Посчитаем psi*

Не стоит забывать и про вопрос давления. Сейчас, когда разрешены «грелки» температурой до 70 градусов, пилоты выезжают из гаража на шинах, накачанных до 18 psi (1,22 атм), но на трассе они набирают рабочую температуру и почти сразу набирают 22 psi (1,5 атм).

Если отказаться от прогрева, придется иметь дело с куда большим увеличением давления. Оценка показывает, что это 9-10 psi. То есть изначально шины будут практически не накачанными (12-13 psi или 0,8-0,9 атм), что неизбежно приведет к их повреждению на первых кругах – ведь гонщику придется атаковать, чтобы обеспечить прогрев

Если избрать противоположный вариант и законодательно установить минимальную начальную планку на нынешнем уровне, то после прогрева давление достигнет 27-28 psi (1,8-1,9 атм). Это изменит характеристики управляемости, вызовет зернение и очень не понравится командам и гонщикам, которые сейчас ведут борьбу с Pirelli за каждый psi.

Гостьи Pirelli Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Что получается в итоге? Исправить ситуацию и избежать серьезных проблем можно в том случае, если серьезно переделать шины и придать им иные характеристики. Это возможно, но потребует от Pirelli серьезных усилий.

Есть вариант с использованием инновационных материалов, которые дадут возможность выезжать на трассу с очень низким давлением без риска повреждения – или, наоборот, позволят избежать зернения при высоком давлении.

Но даже если разработать такую резину, у нее наверняка обнаружатся какие-то иные особенности, которые могут не лучшим образом повлиять на зрелищность гонок.

У FIA и команды осталось несколько месяцев, чтобы принять принципиальное решение. Наверняка своя точка зрения есть и у тех гонщиков, которые уже принимали участие в тестах – это Хэмилтон, Расселл, Алонсо и Стролл.

Мокрый вопрос

Все вышеизложенное относится только к сликам. С дождевыми и промежуточными шинами ситуация, к счастью, более понятная. Еще на тестах в декабре команды и пилоты сообщили, что спецификация 2023 года получилась у Pirelli удачной.

Они быстро прогреваются после выезда на трассу и, кажется, вообще не требуют «грелок».

Есть вероятность, что участники чемпионата согласятся по ходу предстоящего сезона провести подобный эксперимент по ходу тестов на трассе, где есть искусственный полив. Если же говорить об внесении соответствующих изменений в регламент, то в этом случае его должны поддержать как минимум шесть команд.

*фунты на квадратный дюйм, внесистемная единица измерения давления