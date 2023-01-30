Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Возвращение Нико Хюлькенберга в пелотон и его контракт с командой Haas можно назвать одним из самых удивительных сюжетов на трансферном рынке – хотя в прошлом году сюрпризов там было хоть отбавляй.

Казалось, что карьера немца бесповоротно завершена, он даже сам признавал это. Но когда Джин Хаас с Гюнтером Штайнером решили избавиться от Мика Шумахера и вернуться к ставке на опыт, лист их потенциальных кандидатов вышел на удивление коротким. Партнеры из Ferrari лоббировали кандидатуру Антонио Джовинацци, но тот сам все испортил, когда с дымом из-под заблокированных шин улетел в барьер по ходу пятничной тренировки в Остине.

Так Хюлькенберг внезапно стал главным претендентом. Говоря об удивительном продолжении карьеры, он признал, что такой сценарий не был бы возможен без четырех гонок, проведенных в 2020 и 2022 годах в составе Racing Point / Aston Martin, где требовалось подменить основных пилотов.

«Думаю, это было критически важно, – признал немец. – Да, в 2021-м у меня не было возможности сесть за руль, но те выступления в 2020-м имели определяющее значение. Они напомнили обо мне боссам команд и людям в паддоке – и показали, что я по-прежнему быстр».

С третьей попытки

Надежда на полноценное возвращение забрезжила после летнего объявления Себастьяна Феттеля о предстоящем завершении карьеры. Будучи запасным гонщиком в Aston Martin, Нико автоматически стал претендентом на освободившееся место. Но надежда просуществовала недолго, так как большой босс Лоренс Стролл сыграл на опережение и моментально договорился с Фернандо Алонсо.

«Все это произошло в тот момент, когда мы только-только разъехались на летние каникулы, – объяснил Хюлькенберг. – У меня появилась надежда. Ребята в команде дали понять, что у меня есть шанс. Но все закончилось очень быстро. Я получил сообщение от Aston, что они договорились с Фернандо».

Переход Алонсо и последующий скандал вокруг Оскара Пиастри привели к появлению новой вакансии – теперь в Alpine. Так как Нико выступал за команду из Энстоуна в 2017-19 годах, когда та еще носила имя Renault, и с учетом его хороших связей с ее руководителем Отмаром Сафнауэром, казалось, что уж тут что-то может получиться.

Потеряв место в пелотоне после сезона-2019, Хюлькенберг провел после этого всего четыре Гран При, подменяя других пилотов Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

«Мы были на связи с Отмаром, – рассказал немецкий пилот. – Но я быстро понял, что здесь тоже ничего не получится, шансов нет. Команда сменила имя, но по сути это была прежняя Renault. И они искали себе нового пилота, который никогда не выступал за них прежде».

И тогда Хюлькенберг предпринял третью попытку – которая, к счастью для него, увенчалась успехом. Он попробовал попасть в Haas. Не слишком известный факт, но перед своим дебютом в Ф1 в 2016 году американцы вели переговоры с Нико, но тогда это ни к чему не привело. Теперь, когда потребовалось заменить Шумахера, Гюнтер Штайнер сам позвонил пилоту.

«Это было вскоре после летних каникул, – рассказал немец. – Мы с Гюнтером не особенно знакомы, хотя иногда болтали в паддоке или в самолете, когда летали одним рейсом. Все вышло как-то естественно, само собой. Потом к этой истории подключились другие люди.

У меня по сути нет менеджера, только пара консультантов и те ребята, что мне помогают. Они были хорошо знакомы с Гюнтером, так что дело закрутилось».

Я по-прежнему ощущаю огонь желания, стремление гоняться, соперничать, сражаться

Нико Хюлькенберг

Как же Хюлькенберг убедил босса Haas взять его?

«Это оказалось непросто, – признал гонщик. – Они продолжали смотреть на Мика и давали ему время, чтобы все было честно. Мик и впрямь время от времени демонстрировал проблески такой форму, которая давала шанс остаться. Именно поэтому все затянулось так надолго.

В моей ситуации, когда провел три года почти без гонок – что ни говори, а это именно так, – требовалось отыскать нужные слова, чтобы убедить команду в своей состоятельности. Я собрал некоторые факты и озвучил их [Штайнеру]. Я чувствовал, что полон сил, и еще очень радовался своему позитивному настрою – такой бывает не всегда. Но в тот момент психологическое состояние не вызывало у меня никаких опасений».

Прежде у Нико почти никогда не было действительно быстрой машины – собственно, по этой причине он так и не покорил подиум, проведя без малого две сотни Гран При.

Чего же можно ожидать от Haas?

«В конечном счете, это все та же Формула 1, – сказал немец. – Здесь у тебя всегда великое множество возможностей, вот только у меня почему-то никогда не было особенного выбора. Но я по-прежнему ощущаю огонь желания, стремление гоняться, соперничать, сражаться».

Со своей новой командой Нико пока отработал всего одну короткую тестовую сессию Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Он продолжил: «Понятно, что это небольшая частная команда. Но ситуация улучшилась, так что сейчас есть возможность сражаться за хорошие результаты, за очки. И как гонщик я хочу именно этого и люблю именно это».

Хорошая новость в том, что прошедший сезон стал несомненным свидетельством прогресса Haas. Не заработав очков по итогам 2021 года, команда поднялась до восьмого места в Кубке конструкторов после вступления в силу лимита бюджетов.

«Думаю, весь пелотон стал более плотным, – заметил Нико. – Теперь есть возможности, и даже после скверной квалификации ты все равно можешь рассчитывать на хороший результат. Новые машины сделали обгоны проще.

Уровень техники уже не играет настолько важной роли, ты можешь отыграть три-четыре позиции [по ходу гоночной дистанции]. Надо просто собраться, взяться за дело и хорошо потрудиться».

«Подошел и протянул руку»

Едва ли не первый вопрос который возник после объявления Haas о контракте – это взаимоотношения будущих напарников по команде. Хюлькенберг и Кевин Магнуссен всерьез повздорили на Гран При Венгрии в 2017-м. Началось все на трассе, а продолжилось в микс-зоне, когда Кевин под журналистскими камерами отправил соперника по известному адресу. После этого гонщики не обменялись ни словом не протяжении нескольких лет.

«Это правда, – улыбнулся Нико. – Впрочем, немало и других пилотов, с которыми мы не особенно общаемся. На самом деле, я сам сделал шаг навстречу [Магнуссену] прошлой весной на стартовой решетке в Бахрейне, когда подошел, протянул руку и в точности повторил его слова – те самые. Мне показалось, что ему это понравилось. После этого мы вновь начали разговаривать.

Все случившееся уже в прошлом. Понятно, что каждый из нас сражается за собственную карьеру, но в то же время мы должны действовать в интересах команды».

При этом немецкий пилот не стал сравнивать собственное возвращение с историей партнера по команде, который ушел было из Ф1, но внезапно получил шанс вновь сесть за руль перед стартом сезона-2022.

«У него была другая ситуация, другой сценарий возвращения, – объяснил Хюлькенберг. – Но в любом случае, ему удалось с самого начала выступать на достойном уровне».

С той нагрузкой, которую испытывают пилоты в современной Ф1, пауза в выступлениях имеет не только негативные стороны. Вспомните слова Даниэля Риккардо о необходимости отдохнуть от гонок и перезагрузиться психологически. Нико хорошо отдохнул за три последних года – он женился и, по собственным словам, многое переосмыслил.

«Для меня это был очень позитивный фактор, – объяснил он. – Разумеется, я могу говорить только о себе: для меня 2019-й получился не слишком удачным. Тогда я почувствовал, что мне нужна передышка.

Вдобавок, сделав шаг назад, ты можешь иначе посмотреть на привычные вещи и многое переосмыслить. У тебя есть возможность увидеть общую картину, что очень полезно».

В карьере Хюлькенберга Haas стала пятой по счету командой Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Он продолжил: «Когда начинается зимнее межсезонье, тебе кажется, что три месяца – это очень много. Но в действительности это не так, так как ты сохраняешь связи с командой и продолжаешь работать. А вот проведя долгое время вне Ф1, я действительно получил большую пользу».

Работа резервного пилота оказалась для Нико удивительно удачным компромиссом. «Это не было похоже на то, к чему я привык [за время выступлений], – объяснил немец. – Когда ты не за рулем, когда нет необходимости день за днем добиваться результата, все ощущения становятся совершенно другими. Ты не чувствуешь напряжения, потому что у тебя больше не бывает плохих дней за рулем.

И с этой точки зрения присутствует некоторая расслабленность. Но вместе с этим ты теряешь те ощущения, которые приносят гонки – ведь только они привозят в возбуждение, захватывают и подстегивают тебя. И именно это я хочу вернуть, мне хочется снова испытывать эти эмоции».

Работа над ошибками

Хюлькенбергу 35 лет. Себастьян Феттель, который всего на 48 дней старше, уже принял решение о прекращении выступлений. Но у Нико совсем иное настроение. Он вспомнил тех, кто также вернулся в Ф1 после двух-трех лет перерыва.

«Я гожусь тем, что смог вновь получить полноценный контракт после трех пропущенных лет, – не стал скрывать он. – Скажем так, я попал в довольно приятную компанию – с Михаэлем, Фернандо и Кими, чемпионами мира.

Но у меня, в отличие от них, пока нет титула. А потому для возвращения нужно было, чтобы люди верили в тебя. И это придает в моих глазах дополнительный вес тому, что удалось сделать».

Когда вы не участвуете в гонках, есть возможность иначе взглянуть на вещи. Это позволило мне кое-что поменять на будущее в своем подходе

Нико Хюлькенберг

Карьера немецкого гонщика в молодежных сериях была блистательной. Он стал сильнейшим в Формуле 3, GP2 и серии A1GP для национальных сборных. Тогда ему прочили блестящее будущее в Формуле 1. Жалеет ли Нико, что в итоге у него получилось то, что получилось?

«Я уже не раз говорил, что рассуждать задним числом всегда очень просто, – заметил он. – Действительно, кое-что я сделал бы иначе. Но нет смысла рассуждать об этом. Можно лишь делать выводы, чтобы правильно действовать в будущем.

Я говорил, что когда вы не участвуете в гонках, есть возможность иначе взглянуть на вещи. Это позволило мне кое-что поменять на будущее в своем подходе. Но это довольно личные вещи, так что я бы не хотел вдаваться в делали.

Признаюсь честно – несколько раз я упускал очень важные возможности громко заявить о себе. Из-за этого в итоге и не получилось сделать решающий шаг на пути в топ-команду.

Не буду отрицать, все это имело место. Но, полагаю, у Haas все же была причина пригласить меня. Они уверены, что все мои лучшие качества по-прежнему со мной».

В сезоне-2023 Нико должен провести свою 200-ю гонку в Ф1. С какими достижениями он подойдет к этой отметке? Фото: Haas F1 Team