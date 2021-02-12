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Формула 1 / Новость

Испанские СМИ: Алонсо точно восстановится к тестам

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Испанские СМИ: Алонсо точно восстановится к тестам
Автор:
, Ответственный редактор

По данным ведущих газет страны, двукратный чемпион мира получил травмы челюсти, но они не опасны для жизни

В четверг вечером гоночный мир всколыхнула новость об инциденте, в который попал Фернандо Алонсо. Готовясь к возвращению в Ф1, гонщик проводил в Швейцарии тренировку на велосипеде, во время которой его сбила машина. 

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Поскольку еще свежи в памяти трагические истории Ники Хейдена и Алекса Дзанарди, для которых подобные аварии привели к смерти и тяжким увечьям соответственно, все поклонники Ф1 с тревогой ожидали утренних новостей о состоянии Фернандо. 

Все, что стало известно сразу – Алонсо получил травму челюсти, и с утра его ждет операция в специализированной больнице Берна, которая позволит понять степень повреждений. Команда Alpine в официальном заявлении сообщила, что 39-летний гонщик «в сознании и чувствует себя хорошо».

Первыми дополнительную информацию о соотечественнике смогли получить испанские журналисты. Общенациональная газета Marca написала, что доктора предварительно оценили повреждения как «не серьезные» и с оптимизмом оценили перспективы восстановления Фернандо. 

Репортеры AS смогли поговорить с доктором Хосе Гонсалесом, специалистом в области челюстно-лицевой хирургии. «Если есть подозрение на перелом нижней челюсти, всегда проводится дополнительное обследование, – рассказал тот. – Важно понять, есть ли смещение и нужно ли ставить фиксирующую металлическую пластину. 

Если перелом простой, никаких дополнительных мер не требуется. В любом случае, такая травма не считается серьезной. Можно практически наверняка говорить, что он сможет без проблем принять участие  предсезонных тестах в Бахрейне».

Предваряющая чемпионат-2021 сессия на трассе в Сахире состоится 12-14 марта. Таким образом, на восстановление у Алонсо есть целый месяц. Правда, полученные повреждения в любом случае повлияют на подготовку испанца: теперь он не сможет тренироваться в зале с прежней интенсивностью.

Алонсо в больнице – во время велопоездки его сбил автомобиль

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Эксклюзив: Алонсо избежал перелома челюсти

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Александр Кабановский

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