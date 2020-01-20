Испанские СМИ: Алонсо разорвал все отношения с McLaren
По информации газеты Marca, Фернандо Алонсо не стал продлевать контракт со своей последней командой в Ф1 – и перестал быть ее послом.
Сообщается, что испанский гонщик предпочел не иметь никаких связей с командой из Уокинга, чтобы получить больше свободы при выборе новых карьерных задач. При этом Алонсо оценивает возможность вернуться в Формулу 1 в 2021 году, если найдет привлекательный для себя вариант.
В McLaren были заинтересованы, чтобы Фернандо выступил в «Инди-500» 2020 года в составе их команды, которая была образована после слияния с коллективом Сэма Шмидта SPM. Однако Алонсо, которому победы в Индианаполисе не хватает до «Тройной короны», ведет переговоры с Andretti Autosport, что обе стороны уже подтверждали.
После ухода из Ф1 в конце 2018-го Алонсо выступал в качестве посла McLaren и даже принял участие в тестах Pirelli в Бахрейне. Затем он дважды выиграл «24 часа Ле-Мана», победил в «24 часах Дайтоны», стал чемпионом мира WEC и провел дебютный ралли-марафон «Дакар» за Toyota.
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|Команды
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|Автор
|Денис Буденков
Испанские СМИ: Алонсо разорвал все отношения с McLaren
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