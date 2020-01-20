Испанские СМИ: Алонсо разорвал все отношения с McLaren

Сообщается, что испанский гонщик предпочел не иметь никаких связей с командой из Уокинга, чтобы получить больше свободы при выборе новых карьерных задач. При этом Алонсо оценивает возможность вернуться в Формулу 1 в 2021 году, если найдет привлекательный для себя вариант.

В McLaren были заинтересованы, чтобы Фернандо выступил в «Инди-500» 2020 года в составе их команды, которая была образована после слияния с коллективом Сэма Шмидта SPM. Однако Алонсо, которому победы в Индианаполисе не хватает до «Тройной короны», ведет переговоры с Andretti Autosport, что обе стороны уже подтверждали.

После ухода из Ф1 в конце 2018-го Алонсо выступал в качестве посла McLaren и даже принял участие в тестах Pirelli в Бахрейне. Затем он дважды выиграл «24 часа Ле-Мана», победил в «24 часах Дайтоны», стал чемпионом мира WEC и провел дебютный ралли-марафон «Дакар» за Toyota.