«Испачкал штаны». Цунода вспомнил опасный эпизод бразильской гонки
Гонщик AlphaTauri рассказал, что помешало ему финишировать в Сан-Паулу впереди Льюиса Хэмилтона
Юки Цунода стал одним из героев субботнего спринта на «Интерлагосе» – японец стартовал с шестой позиции и смог сохранить ее до финиша. Днем позже в главной гонки пилот AlphaTauri был на решетке только 16-м, однако вновь заработал очки.
На этот раз он стал девятым, причем от восьмого места Льюиса Хэмилтона отстал всего на семь секунд. После гонки он рассказал, что помешало добиться большего – Юки допустил ошибку в десятом повороте по ходу первого отрезка дистанции и выехал с асфальта.
«Это была серьезная ошибка, – признался он. – Настолько серьезная, что я очень испугался и даже испачкал штаны. Хорошо еще, что она не привела к сходу».
Но на этом проблемы Цуноды и не думали заканчиваться.
«Машина была быстра, – объяснил он. – Жаль, что так получилось с Даниэлем [Риккардо, который откатился назад после стартовой аварии]. Ему в концовке удавалось ехать особенно быстро, так как они чуть скорректировали настройки.
У меня же ближе к финишу начались технические проблемы. На самом деле, это вообще удача, что получилось доехать до конца».
Пилот добавил: «Не знаю, что вышло бы с Пьером [Гасли, который финишировал седьмым], но шансы обогнать Льюиса без всего этого были бы очень высокими».
Очки, заработанные Цунодой, позволили его AlphaTauri сократить отставание от Williams в Кубке конструкторов до семи баллов.
Фото: Red Bull Content Pool
Юки Цунода, AlphaTauri
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