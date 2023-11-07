«Испачкал штаны». Цунода вспомнил опасный эпизод бразильской гонки

Юки Цунода стал одним из героев субботнего спринта на «Интерлагосе» – японец стартовал с шестой позиции и смог сохранить ее до финиша. Днем позже в главной гонки пилот AlphaTauri был на решетке только 16-м, однако вновь заработал очки.

На этот раз он стал девятым, причем от восьмого места Льюиса Хэмилтона отстал всего на семь секунд. После гонки он рассказал, что помешало добиться большего – Юки допустил ошибку в десятом повороте по ходу первого отрезка дистанции и выехал с асфальта.

«Это была серьезная ошибка, – признался он. – Настолько серьезная, что я очень испугался и даже испачкал штаны. Хорошо еще, что она не привела к сходу».

Но на этом проблемы Цуноды и не думали заканчиваться.

«Машина была быстра, – объяснил он. – Жаль, что так получилось с Даниэлем [Риккардо, который откатился назад после стартовой аварии]. Ему в концовке удавалось ехать особенно быстро, так как они чуть скорректировали настройки.

У меня же ближе к финишу начались технические проблемы. На самом деле, это вообще удача, что получилось доехать до конца».

Пилот добавил: «Не знаю, что вышло бы с Пьером [Гасли, который финишировал седьмым], но шансы обогнать Льюиса без всего этого были бы очень высокими».

Очки, заработанные Цунодой, позволили его AlphaTauri сократить отставание от Williams в Кубке конструкторов до семи баллов.