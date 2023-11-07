Формула 1 Гран При Бразилии
Новость

«Испачкал штаны». Цунода вспомнил опасный эпизод бразильской гонки

Гонщик AlphaTauri рассказал, что помешало ему финишировать в Сан-Паулу впереди Льюиса Хэмилтона

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
Опубликованная
Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Юки Цунода стал одним из героев субботнего спринта на «Интерлагосе» – японец стартовал с шестой позиции и смог сохранить ее до финиша. Днем позже в главной гонки пилот AlphaTauri был на решетке только 16-м, однако вновь заработал очки.

На этот раз он стал девятым, причем от восьмого места Льюиса Хэмилтона отстал всего на семь секунд. После гонки он рассказал, что помешало добиться большего – Юки допустил ошибку в десятом повороте по ходу первого отрезка дистанции и выехал с асфальта. 

«Это была серьезная ошибка, – признался он. – Настолько серьезная, что я очень испугался и даже испачкал штаны. Хорошо еще, что она не привела к сходу».

Но на этом проблемы Цуноды и не думали заканчиваться. 

«Машина была быстра, – объяснил он. – Жаль, что так получилось с Даниэлем [Риккардо, который откатился назад после стартовой аварии]. Ему в концовке удавалось ехать особенно быстро, так как они чуть скорректировали настройки.  

У меня же ближе к финишу начались технические проблемы. На самом деле, это вообще удача, что получилось доехать до конца».

Пилот добавил: «Не знаю, что вышло бы с Пьером [Гасли, который финишировал седьмым], но шансы обогнать Льюиса без всего этого были бы очень высокими».

Очки, заработанные Цунодой, позволили его AlphaTauri сократить отставание от Williams в Кубке конструкторов до семи баллов. 

Читайте также:
Юки Цунода, AlphaTauri

Фото: Red Bull Content Pool

Юки Цунода, AlphaTauri

Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Алонсо: Я от Шумахера в Имоле-2005 не защищался так, как от Переса в Бразилии
Следующая новость Ральф Шумахер посоветовал Джину Хаасу задуматься о продаже команды
Александр Кабановский
Больше от
Александр Кабановский
Ральф Шумахер посоветовал Джину Хаасу задуматься о продаже команды

Ральф Шумахер посоветовал Джину Хаасу задуматься о продаже команды

Формула 1

Ральф Шумахер посоветовал Джину Хаасу задуматься о продаже команды Ральф Шумахер посоветовал Джину Хаасу задуматься о продаже команды

«Больно было смотреть». Брандл назвал главное разочарование Бразилии

«Больно было смотреть». Брандл назвал главное разочарование Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

«Больно было смотреть». Брандл назвал главное разочарование Бразилии «Больно было смотреть». Брандл назвал главное разочарование Бразилии

Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии, Алонсо отобрал у Переса место на подиуме

Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии, Алонсо отобрал у Переса место на подиуме

Формула 1
Гран При Бразилии

Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии, Алонсо отобрал у Переса место на подиуме Ферстаппен выиграл Гран При Бразилии, Алонсо отобрал у Переса место на подиуме

Юки Цунода
Больше от
Юки Цунода
Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бразилии

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бразилии

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

AlphaTauri
Больше от
AlphaTauri
Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

Галерея: в Лас-Вегасе AlphaTauri преобразится в огромного робота

Галерея: в Лас-Вегасе AlphaTauri преобразится в огромного робота

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Галерея: в Лас-Вегасе AlphaTauri преобразится в огромного робота Галерея: в Лас-Вегасе AlphaTauri преобразится в огромного робота

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бразилии

Самое важное:

Судьям FIA не хватило дня на разбор апелляции Haas. Решение отложили до четверга

Судьям FIA не хватило дня на разбор апелляции Haas. Решение отложили до четверга

F1 Формула 1
Гран При США

Судьям FIA не хватило дня на разбор апелляции Haas. Решение отложили до четверга Судьям FIA не хватило дня на разбор апелляции Haas. Решение отложили до четверга

Что позволило Пересу вернуть скорость? Хорнер ответил

Что позволило Пересу вернуть скорость? Хорнер ответил

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Что позволило Пересу вернуть скорость? Хорнер ответил Что позволило Пересу вернуть скорость? Хорнер ответил

Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии Риккардо назвал «отстойным» правило, из-за которого потерял гонку в Бразилии

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

СМИ разузнали точную причину аварии Леклера СМИ разузнали точную причину аварии Леклера

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.