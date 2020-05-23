11. Алан Джонс 1 / 22 Фотограф: Williams F1 Выиграв чемпионат 1980 года с Williams, Алан Джонс объявил об уходе из Формулы 1 в конце 1981-го. Однако потом вернулся, провел одну зачетную гонку с Arrows, а в 1985 году австралийца пригласила в свой новый проект американец Карл Хаас (однофамилец Джина Хааса, никак не связанный с последним). Отказаться Джонс не смог – позднее он признавал, что слишком привлекательным казался ему предложенный командой Haas чек.

11. Алан Джонс 2 / 22 Фотограф: Sutton Images Дебют наметили на 1985 год, но подготовить машину удалось только к пяти последним Гран При. В трех из них изрядно раздобревший за время перерыва в выступлениях Джонс не смог финишировать, а в одной гонке не стартовал (тот Гран При заслуживает отдельного рассказа – этап в Кьялами проходил в разгар борьбы с апартеидом в ЮАР, и говорят, команду попросили бойкотировать гонку). В 1986 году ситуация в Haas вроде бы пошла в гору, но затем начала развиваться по самому нежелательному сценарию – ее оставил главный спонсор, американская компания Beatrice Foods. Деньги стремительно заканчивались, результаты команды не росли, и в конце 1986-го Haas распалась, а Джонс окончательно ушел из Формулы 1.

10. Ярно Трулли 3 / 22 Фотограф: XPB Images После ухода из Больших призов компании Toyota, победитель Гран При Монако-2004 и призер еще десяти гонок Ф1 Ярно Трулли в 2010 году перебрался в только что сформированную команду Lotus, которая впоследствии была переименована в Caterham. Трулли отработал в составе коллектива Тони Фернандеса два года, не набрав ни одного очка. Он готов был выйти на старт и в 2012-м и даже приехал на первые тесты в Херес, однако у руководства Lotus были на его место другие планы.

10. Ярно Трулли 4 / 22 Фотограф: XPB Images За время между первыми и вторыми тестами машину Трулли – она вновь, как и два предыдущих года, получилась у Caterham безнадежно медленной – отдали Виталию Петрову. Карьера Ярно в Формуле 1 на этом закончилась. Посидев год без гонок, итальянец основал команду в Формуле E, в составе которой сам и выступал, но спустя два сезона она была закрыта.

9. Эмерсон Фиттипальди 5 / 22 Фотограф: Райнер Шлегельмильх В начале семидесятых Эмерсон Фиттипальди был суперзвездой Формулы 1. Бразильский гонщик с самыми шикарными бакенбардами на пит-лейне за первые шесть лет в чемпионате с командами Lotus и McLaren дважды завоевывал чемпионский титул и дважды заканчивал сезон вице-чемпионом. Но потом он загорелся идеей помочь своему брату Вилсону, и перешел в его только что сформированную «национальную бразильскую команду» Copersucar Fittiapaldi.

9. Эмерсон Фиттипальди 6 / 22 Фотограф: LAT Images Это решение оказалось ошибкой. Пять лет Эмерсон промучился с неповоротливой машиной, и лучшее, чего он за то время добился – второе место на Гран При Бразилии 1978 года. После сезона-1980 Фиттипальди бесславно ушел из Формулы 1 в возрасте 33 лет, после чегопостроил в восьмидесятых супер-успешную карьеру в американской серии CART. Такое развитие событий лишь подчеркивает, что своим переходом в Fittipaldi Эмерсон зарыл в землю львиную долю своего потенциала.

8. Дженсон Баттон 7 / 22 Фотограф: McLaren В сентябре 2016 года Дженсон Баттон объявил, что решил отдохнуть от гонок – он не стал называть это завершением карьеры, всячески намекая, что если возможность подвернется, то обязательно вернется за руль. И действительно, в 2017 году ему выпал шанс – чемпиону 2009 года пришлось заменять на Гран При Монако Фернандо Алонсо, который уехал в Америку покорять Indy 500.

8. Дженсон Баттон 8 / 22 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images Гонка на задыхающейся от проблем McLaren-Honda сложилась для Баттона не лучшим образом. Он получил штраф за замену элементов силовой установки, стартовал с пит-лейна, большую часть Гран При преследовал Sauber Паскаля Верляйна, а когда решился на атаку, ничего хорошего из нее не вышло – перед тоннелем Дженсон столкнулся с немецким пилотом, машина которого взгромоздилась на McLaren Баттона. На этом гонка (и карьера в Ф1) была для Дженсона закончена.

7. Джоди Шектер 9 / 22 Фотограф: LAT Images В 1979 году, после семи сезонов в Формуле 1, Джоди Шектер перешел в команду Ferrari и стал напарником Жиля Вильнева. Вместе со Скудерией он с первой же попытки выиграл чемпионский титул, а команда усилиями своих пилотов стала обладателем Кубка конструкторов. Но потом пришел 1980 год, и все поменялось.

7. Джоди Шектер 10 / 22 Фотограф: LAT Images Отстоять свое чемпионство Шектеру не удалось. Более того, его защита титула считается худшей в истории Формулы 1. Ferrari построила крайне медленную и ненадежную машину (Коммендаторе увлекся популярной в те годы идеей турбомотора), и Шектер финишировал в очках всего один раз – он набрал два зачетных балла за весь 1980 год, а в одной гонке даже не смог пройти квалификацию! Как он сам вспомнил позже, мало того, что машина не соответствовала ожиданиям, так еще и сам он потерял мотивацию, потому что уже добился своей цели – стал чемпионом мира. Все это привело к решению уйти из Формулы 1 в конце того сезона.

6. Карлос Рейтеман 11 / 22 Фотограф: LAT Images Сезон 1981 года был кульминацией карьеры Карлоса Рейтемана. Он регулярно опережал действующего чемпиона мира Алана Джонса, с которым у него возник внутренний конфликт в Williams, набирал больше очков и постепенно стал полноценным претендентом на титул. Однако аргентинец упустил свой шанс в решающей гонке из-за банальной технической поломки (поговаривали, что механики приняли сторону Джонса), после чего решил уйти из Формулы 1. Но Фрэнк Уильямс уговорил его остаться. Как оказалось, зря.

6. Карлос Рейтеман 12 / 22 Фотограф: Sutton Images Двух этапов 1982 года Карлосу хватило, чтобы понять: гонки ему уже не интересны, у него нет мотивации и ему не нравятся машины с новомодным граунд-эффектом. В итоге после пары Гран При Рейтеман бросил и команду, и Формулу 1. По иронии судьбы, его напарник в том году – Кеке Росберг – стал чемпионом мира.

5. Дэймон Хилл 13 / 22 Фотограф: Райнер Шлегельмильх В 1998 году Дэймон Хилл переживал настоящий период возрождения своей карьеры, и еще более мощный подъем испытывала команда Jordan, за которую он гонялся. Вершиной стала гонка в Бельгии, где Хилл одержал сенсационную победу – первую для команды Эдди Джордана. Но годом позже Дэймон стал словно другим гонщиком.

5. Дэймон Хилл 14 / 22 Фотограф: LAT Images Сезон 1999 года оказался для британца кошмаром. Его напарник Хайнц-Харальд Френцен боролся с Ferrari и McLaren, выиграл две гонки и один поул, в то время как Хилл никак не мог найти общий язык с новыми шинами и регулярно попадал в аварии. Впоследствии он говорил, что провал того сезона стал загадкой даже для него самого. С каждым новым Гран При Дэймон морально уставал все больше и больше, пока не решился на уход из команды прямо по ходу сезона. Джордан заставил его остаться, и Хилл доезжал чемпионат явно через силу – ярким подтверждением этого служит тот факт, что на последнем Гран При в Японии Дэймон после разворота свернул в боксы и решил сойти, располагая совершенно исправной машиной.

4. Фелипе Масса 15 / 22 Фотограф: XPB Images В конце 2016 года карьера Фелипе Массы должна была закончиться. Он объявил об уходе заранее, а на домашнем Гран При Бразилии трогательно попрощался с Формулой 1 – его провожали на пенсию всем автоспортивным миром. Но потом из Формулы 1 решил уйти еще и ставший чемпионом Нико Росберг, а ему на замену Mercedes вызвала из Williams Валттери Боттаса. Руководство команды из Гроу не придумало ничего лучше, чем вытащить Массу с заслуженной пенсии, чтобы тот стал напарником новичка Лэнса Стролла. И Фелипе не смог отказать.

4. Фелипе Масса 16 / 22 Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images Сезон 2017 года нельзя назвать провалом или большой ошибкой со стороны Массы. Но причин вернуться у него просто не было. Возможно, Фелипе остался из желания помочь оказавшейся без пилота команде, что хорошо по-человечески, но имеет мало общего с профессионализмом спортсмена. Масса был далек от подиума (правда, он едва не выиграл гонку в Баку, но подвела техника), а в конце сезона во второй раз объявил о завершении карьеры, и на этот раз ушел окончательно. Теперь они со Строллом спорят через СМИ, помогал ли Фелипе канадцу освоиться в Формуле 1 и искать настройки по ходу дебютного сезона или нет.

3. Жак Вильнев 17 / 22 Жак Вильнев дважды заканчивал карьеру – и оба раза неудачно. В 2003 году еще до финальной гонки чемпионата он ушел из команды BAR, в создании которой принимал непосредственное участие и с которой связывал надежды на второй чемпионский титул. Но вместо этого его заменили на Такуму Сато. Началом второго периода его выступлений можно назвать 2004 год, когда Жака позвали на место уволенного из Renault Ярно Трулли, но этот период в его профессиональной жизни оказался еще более скромным на успехи.

3. Жак Вильнев 18 / 22 Фотограф: XPB Images В конце 2004 года Renault назвала приглашение Вильнева ошибкой, но Жаку удалось оперативно договориться о контракте с Sauber, куда он и перешел. Там у Вильнева возникли разногласия с техническим руководством, особенно после того, как Sauber купила компания BMW. Карьера Вильнева в Формуле 1 закончился в барьере «Хоккенхаймринга», после чего прямо по ходу чемпионата за руль его машины посадили молодого Роберта Кубицу.

2. Найджел Мэнселл 19 / 22 Фотограф: LAT Images У Найджела Мэнселла было одно из самых сумбурных расставаний с Формулой 1 в истории этого чемпионата. Став чемпионом в 1992 году, Большой Найдж ушел из Williams и переключился на американскую серию CART, где с первой же попытки выиграл титул. На этом он мог бы поставить эффектную точку в своей не самой простой карьере, но, как многие пилоты из этого списка, поддался на уговоры вернуться.

2. Найджел Мэнселл 20 / 22 Фотограф: LAT Images Когда весной 1994 года погиб Айртон Сенна, Williams предложила Мэнселлу занять его место, подкрепив свое предложение суммой, которая втрое превышала зарплату другого пилота Дэймона Хилла. Мэнселл не нашел аргументов против, но контракт на выступления в CART позволил ему стартовать лишь четырежды. Но даже выиграв в 41-летнем возрасте в Аделаиде, Мэнселл все равно был вынужден уступить место на следующий год Дэвиду Култхаду. Однако о его скорость не осталась незамеченной – британца пригласили в McLaren, потому что спонсорам команды Рона Денниса нужен был чемпион мира. 1995 год стал настоящим фиаско. Хорошо известны рассказы о том, как располневший Мэнселл не помещался в кокпит McLaren и по этой причине на первых Гран При его заменял Марк Бланделл. Как только для Мэнселла построили новое шасси, он вернулся в гонки, но с неудовольствием обнаружил, что машина неуправляема. Повозившись с ней в двух Гран При, Найджел решил, что сделать с ней ничего уже нельзя – и объявил, что уходит. И на этот раз ушел навсегда.

1. Михаэль Шумахер 21 / 22 Фотограф: LAT Images Когда Михаэль Шумахер уходил из Формулы 1 в 2006 году, его история была идеальным примером первоклассной гоночной карьеры – десятки рекордов, чемпионские титулы, статус главной легенды Формулы 1. Но посидев на пенсии несколько лет, Шумахер загорелся амбициозным проектом Mercedes, которая выкупала чемпионскую команду Brawn и на ее базе строила свой заводской коллектив. Это было настоящее возрождение «Серебряных стрел» в Формуле 1, и если во времена Ferrari стимулов выступать у Шумахера не осталось, то теперь они появились – стать чемпионом с Mercedes! Но на практике все оказалось гораздо сложнее.