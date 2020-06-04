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Формула 1 / Новость

«Искусственная зрелищность». Mercedes о неприятии квалификационных гонок

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«Искусственная зрелищность». Mercedes о неприятии квалификационных гонок
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
4 июн. 2020 г., 09:05

Глава чемпионской команды Тото Вольф объяснил, почему наложил вето на идею коротких субботних гонок с реверсивной решеткой

На прошлой неделе ключевые фигуры Ф1 обсуждали меры по повышению зрелищности спорта после возобновления чемпионата мира. Несмотря на общую поддержку идеи спринтов с перевернутой расстановкой машин на старте, она не была одобрена из-за позиции Mercedes.

Так как на этой стадии сезона любое решение требует единодушного одобрения, болельщики лишились возможности посмотреть на прорыв лидеров из задних рядов. 

Объясняя свою позицию во время телеконференции с журналистами, Вольф выделил три причины, побудившие его команду действовать подобным образом.

«Для Формулы 1 в порядке вещей, когда какая-то старая идея, уже обсуждавшаяся и отвергнутая, вновь извлекается на свет, – сказал австриец. – Кто-то вдруг решает, что это прекрасный вариант, и начинает вновь говорить о нем. В такой ситуации надо просто вспомнить, какие аргументы против уже звучали. В данном случае их три.

Во-первых, Формула 1, по моему мнению, является меритократией (властью сильных – прим.ред.). Здесь выигрывает лучший гонщик на лучшей машине. И нам не нужны искусственные трюки с переворотом решетки, чтобы сделать гонки более яркими.

Во-вторых, по собственному опыту туринговых гонок мне известно, что когда одна гонка фактически формирует стартовое поле для следующей, это открывает широчайшее поле для тактических игр.

Просто представьте, что у кого-то из пилотов в первой воскресной гонке в Шпильберге что-то не заладилось. Тогда есть искушение сойти, чтобы в следующей квалификационной гонке оказаться на поуле. 

Даже если это кто-то из середины пелотона, он легко выиграет в следующую субботу, получит поул в воскресенье и выиграет вновь. Гонщики в средней группе будут сопротивляться обгоном так, как только могут. 

Так как лидерам предстоит пробиваться из задних рядов, велик риск, что они не смогут финишировать, а это уже напрямую влияет на чемпионат.

Наконец, в третьих, если говорить о чистой скорости, то обладатель быстрейшей машины – и это не обязательно мы – окажется в невыгодной ситуации по отношению ко второй и третьей команде, так как те будут стартовать [в субботу] впереди. 

Как мы знаем, отрывы весьма невелики. Потому придется применять рискованные маневры, чтобы опережать соперников».

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Вольф добавил, что, по его мнению, даже поклонники Формулы 1 не хотели бы видеть новации, подобные реверсивной решетке.

«Мы считаем, что сейчас не время для экспериментов, – сказал босс Mercedes F1. – Особенно для таких, которые, что важно, даже не имеют поддержки у болельщиков. Опросы показывают, что реверсивную решетку хотели бы видеть только 15% из них».

Начиная с 2014 года пилоты Mercedes завоевали 94 поула и одержали 89 побед в 121 Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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