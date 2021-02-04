Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Регистрационный взнос чемпионов будет больше, чем у Ferrari и Red Bull вместе взятых
Перед стартом каждого сезона Формулы 1 командам нужно выполнить множество разных процедур, среди которых оплата обязательных регистрационных взносов. Обычно их рассчитывают накануне нового сезона исходя из действующих в этот момент правил.
Сумма взносов во многом зависит от результатов каждой команды в прошлом сезоне, но незначительными эти расходы назвать нельзя.
По нынешним правилам регистрационный взнос состоит из обязательной части, которая для всех команд равна 569 тыс. 308 долларам. А вот остальная сумма рассчитывается исходя из положения команды в прошлогоднем Кубке конструкторов и суммы набранных очков.
Об этом хорошо знают в Mercedes, которая в 2021 году должна будет заплатить самый большой регистрационный взнос. Для обладателя Кубка конструкторов сумма взноса за каждое набранное очко составляет 6830 долларов (для остальных $ 5691). Учитывая, что в прошлом году Mercedes набрала 573 очка, переменная часть ее регистрационного взноса составляет чуть больше 3,9 млн долларов, а общая сумма взноса – $ 4,5 млн. Это составляет примерно 3% от бюджета, который за год командам позволяют израсходовать новые правила FIA/
Ставшая в Кубке конструкторов второй Red Bull заплатит более, чем на 2 млн долларов меньше, чем Mercedes – $ 2,4 млн. А занявшая шестое место Ferrari должна будет заплатить $ 1,3 млн.
Самые низкие взносы предписаны командам аутсайдером, а не набравшая ни одного очка Williams выплатит только гарантированную минимальную сумму – 569 тыс. 308 долларов.
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|
|
Базовая выплата ($)
|
Очки в сезоне-2020
|
Сумма за каждое очко ($)
|
Суммы выплаты за очки ($)
|
Общая сумма взноса ($)
|
Mercedes
|
569.308
|
573
|
6830
|
3.913.590
|
4.482.898
|
Red Bull
|
569.308
|
319
|
5691
|
1.815.429
|
2.384.737
|
McLaren
|
569.308
|
202
|
5691
|
1.149.582
|
1.718.890
|
Aston Martin
|
569.308
|
195
|
5691
|
1.109.745
|
1.679.053
|
Alpine
|
569.308
|
181
|
5691
|
1.030.071
|
1.599.379
|
Ferrari
|
569.308
|
131
|
5691
|
745.521
|
1.315.829
|
Alpha Tauri
|
569.308
|
107
|
5691
|
608.937
|
1.178.245
|
Alfa Romeo
|
569.308
|
8
|
5691
|
45.528
|
614.836
|
Haas
|
569.308
|
3
|
5691
|
17.073
|
586.381
|
Williams
|
569.308
|
0
|
5691
|
0
|
569.308
|
Итого
|
|
|
|
|
16.129.556
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Роберто Кинкеро