Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
237 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
258 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
265 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
273 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
286 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
301 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
310 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

Поделились
Комментарии
Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Автор:
Перевод: Иван Матушкин, редактор

Регистрационный взнос чемпионов будет больше, чем у Ferrari и Red Bull вместе взятых

Перед стартом каждого сезона Формулы 1 командам нужно выполнить множество разных процедур, среди которых оплата обязательных регистрационных взносов. Обычно их рассчитывают накануне нового сезона исходя из действующих в этот момент правил. 

Сумма взносов во многом зависит от результатов каждой команды в прошлом сезоне, но незначительными эти расходы назвать нельзя.

По нынешним правилам регистрационный взнос состоит из обязательной части, которая для всех команд равна 569 тыс. 308 долларам. А вот остальная сумма рассчитывается исходя из положения команды в прошлогоднем Кубке конструкторов и суммы набранных очков.

Об этом хорошо знают в Mercedes, которая в 2021 году должна будет заплатить самый большой регистрационный взнос. Для обладателя Кубка конструкторов сумма взноса за каждое набранное очко составляет 6830 долларов (для остальных $ 5691). Учитывая, что в прошлом году Mercedes набрала 573 очка, переменная часть ее регистрационного взноса составляет чуть больше 3,9 млн долларов, а общая сумма взноса – $ 4,5 млн. Это составляет примерно 3% от бюджета, который за год командам позволяют израсходовать новые правила FIA/

Ставшая в Кубке конструкторов второй Red Bull заплатит более, чем на 2 млн долларов меньше, чем Mercedes – $ 2,4 млн. А занявшая шестое место Ferrari должна будет заплатить $ 1,3 млн. 

Самые низкие взносы предписаны командам аутсайдером, а не набравшая ни одного очка Williams выплатит только гарантированную минимальную сумму – 569 тыс. 308 долларов.

Читайте также:

 

Базовая выплата ($)

Очки в сезоне-2020

Сумма за каждое очко ($)

Суммы выплаты за очки ($)

Общая сумма взноса ($)

Mercedes

569.308

573

6830

3.913.590

4.482.898

Red Bull

569.308

319

5691

1.815.429

2.384.737

McLaren

569.308

202

5691

1.149.582

1.718.890

Aston Martin

569.308

195

5691

1.109.745

1.679.053

Alpine

569.308

181

5691

1.030.071

1.599.379

Ferrari

569.308

131

5691

745.521

1.315.829

Alpha Tauri

569.308

107

5691

608.937

1.178.245

Alfa Romeo

569.308

8

5691

45.528

614.836

Haas

569.308

3

5691

17.073

586.381

Williams

569.308

0

5691

0

569.308

 Итого

 

 

 

 

16.129.556

 

AlphaTauri назвала дату презентации болида

Предыдущая новость

AlphaTauri назвала дату презентации болида
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Роберто Кинкеро

Самое читаемое

1
Формула 1

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

2
Формула 1

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса

3
Формула 1

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

4
Формула 1

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

47мин
5
Формула 1

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

3дн
Самое важное:
Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Формула 1

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

47мин
AlphaTauri назвала дату презентации болида
Формула 1

AlphaTauri назвала дату презентации болида

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса
Формула 1

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона
Формула 1

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов
Формула 1

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Роберто Кинкеро More from
Роберто Кинкеро
В Ferrari рассказали, как будут искать нового босса
Формула 1 / Новость

В Ferrari рассказали, как будут искать нового босса

В Renault задумались о клиентской программе с Williams
Формула 1 / Новость

В Renault задумались о клиентской программе с Williams

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне
Формула 1 / Новость

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне

More from
Mercedes
«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов
Формула 1 / Новость

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее
Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся
Формула 1 / Новость

СМИ: Хэмилтон подпишет контракт на неделе – но споры о зарплате продолжатся

Самое читаемое Сегодня

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал
Формула 1 Формула 1 / Новость

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari провела неделю на тестах во Фьорано. Кто же проехал быстрее всех?

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Самое важное:

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

AlphaTauri назвала дату презентации болида
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri назвала дату презентации болида

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes мешает Хэмилтону подтвердить его талант? Мнение Сайнса

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.