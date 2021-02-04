Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

Перед стартом каждого сезона Формулы 1 командам нужно выполнить множество разных процедур, среди которых оплата обязательных регистрационных взносов. Обычно их рассчитывают накануне нового сезона исходя из действующих в этот момент правил.

Сумма взносов во многом зависит от результатов каждой команды в прошлом сезоне, но незначительными эти расходы назвать нельзя.

По нынешним правилам регистрационный взнос состоит из обязательной части, которая для всех команд равна 569 тыс. 308 долларам. А вот остальная сумма рассчитывается исходя из положения команды в прошлогоднем Кубке конструкторов и суммы набранных очков.

Об этом хорошо знают в Mercedes, которая в 2021 году должна будет заплатить самый большой регистрационный взнос. Для обладателя Кубка конструкторов сумма взноса за каждое набранное очко составляет 6830 долларов (для остальных $ 5691). Учитывая, что в прошлом году Mercedes набрала 573 очка, переменная часть ее регистрационного взноса составляет чуть больше 3,9 млн долларов, а общая сумма взноса – $ 4,5 млн. Это составляет примерно 3% от бюджета, который за год командам позволяют израсходовать новые правила FIA/

Ставшая в Кубке конструкторов второй Red Bull заплатит более, чем на 2 млн долларов меньше, чем Mercedes – $ 2,4 млн. А занявшая шестое место Ferrari должна будет заплатить $ 1,3 млн.

Самые низкие взносы предписаны командам аутсайдером, а не набравшая ни одного очка Williams выплатит только гарантированную минимальную сумму – 569 тыс. 308 долларов.