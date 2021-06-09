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Формула 1 Новости

Ирвайн сравнил Ферстаппена с Шумахером

Автор:
, редактор

Бывший напарник Михаэля увидел в Максе такую же доминирующую силу

Ирвайн сравнил Ферстаппена с Шумахером

Эдди Ирвайн четыре года был напарником Михаэля Шумахера в Ferrari. За это время британец смог опередить немца в чемпионате дважды: из-за дисквалификации Шумахера в 1997-м и пропущенной половины сезона в 1999-м. Однако когда оба проводили полноценные сезоны, Михаэль неизменно оказывался впереди. 

Шумахер также уверенно побеждал и остальных напарников. На взгляд Ирвайна, сейчас этому уровню доминирования внутри команды соответствует лишь Макс Ферстаппен.

«Пока он проводит сезон-2021 восхитительно, – цитирует Ирвайна BetWay. – Сейчас он явно быстрейший гонщик, но стоит признать, что лучшим пилотом, вероятно, все еще остается Хэмилтон. 

После шести сезонов в Ф1 Максу, наконец, удалось сложить все навыки воедино. Он всегда был очень быстр, и внутри команды он доминирует сильнее, чем кто-либо еще. У него было много хороших напарников, и никто даже близко к нему не подобрался.

Эффект такой же, как у Михаэля Шумахера. Пока Льюис регулярно проигрывает напарникам в квалификация и гонках, Макс демонстрирует максимальный талант».

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Росберг не готов стать боссом команды Ф1. Потому что работы много

Предыдущая новость

Росберг не готов стать боссом команды Ф1. Потому что работы много
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эдди Ирвайн , Михаэль Шумахер , Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

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