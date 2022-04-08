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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Ирвайн о Ferrari: Без командной тактики Ферстаппена не победить

Экс-пилот Ф1 считает, что Карлос Сайнс может быть помехой лидеру чемпионата и по совместительству своему напарнику Шарлю Леклеру

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Ирвайн о Ferrari: Без командной тактики Ферстаппена не победить
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Гонщики Ferrari Шарль Леклер и Карлос Сайнс отлично провели 2021 год, не мешая друг другу и только подстегивая зарабатывать очки и становиться лучше. И хотя уровень конкурентоспособности Ferrari значительно повысился в сравнении с 2021-м, пока что за два минувших этапа нового сезона не появилось признаков возросшей конкуренции внутри самого коллектива.

Вице-чемпион Формулы 1 1999 года Эдди Ирвайн предупредил главу команды Маттиа Бинотто, что в один момент все может измениться. «У Шарля есть проблема, потому что Сайнс, который является вторым номером, может иногда оказываться впереди, – сказал Ирвайн в интервью итальянскому изданию Gazetta dello Sport. – Если бы я был на месте Маттиа, то отдавал бы четкие приказы, как и было в мое время. Победить Ферстаппена и так очень тяжело, а если у тебя отбирает очки напарник… 

Не думаю, что есть кто-то быстрее Ферстаппена, но он все еще допускает много ошибок, а Леклер – нет».

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