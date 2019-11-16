Ирвайн о Хэмилтоне: Он намного лучше Шумахера и Сенны

На Гран При США Льюис Хэмилтон гарантировал себе шестой титул чемпиона Формулы 1, что сделало его вторым по успешности гонщиком в истории. От рекорда Михаэля Шумахера британца отделяет всего одна победа.

По мнению бывшего напарника немца Эдди Ирвайна – два гонщика вместе выступали в Ferrari в 1996-99 годах – Хэмилтон явно превосходит по гоночному мастерству и Шумахера, и Айртона Сенну.

«Он намного лучше, чем Михаэль и Сенна, – написал ирландец в своей колонке для букмекера Betway. – Он крайне редко попадает в какие-то инциденты, потому что целиком сосредоточен на пилотаже. Льюис, вероятно, самый “чистый” гонщик за долгое время».

Кроме того, Ирвайн оценил борьбу двух нынешних пилотов Ferrari – Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

«Я еще в начале года говорил, что Себастьян станет легкой добычей, – заявил Ирвайн. – Я думал, что у Леклера есть хороший шанс обойти его, так как не считаю четыре титула Феттеля заслуженными. Как по мне, он хороший пилот, но совершает много ошибок и никогда не был по-настоящему быстрым. Мы видим это в нынешнем году, видели, когда он выступал вместе с [Даниэлем] Риккардо [в Red Bull в 2014-м] .

Ferrari стоит сосредоточиться на Леклере, но они не стали жертвовать Феттелем, так как он четырехкратный чемпион. И из-за этого они проигрывали гонки».

Сам Ирвайн за карьеру выиграл четыре Гран При. В 1999 году он до финального этапа боролся за титул с Микой Хаккиненом, но проиграл.