Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Ирвайн о Хэмилтоне: Он намного лучше Шумахера и Сенны

Поделились
Комментарии
Ирвайн о Хэмилтоне: Он намного лучше Шумахера и Сенны
Автор:
, редактор
16 нояб. 2019 г., 17:04

Бывший напарник Михаэля Шумахера считает, что шестикратный чемпион мира мастерством превосходит семикратного.

На Гран При США Льюис Хэмилтон гарантировал себе шестой титул чемпиона Формулы 1, что сделало его вторым по успешности гонщиком в истории. От рекорда Михаэля Шумахера британца отделяет всего одна победа.

По мнению бывшего напарника немца Эдди Ирвайна – два гонщика вместе выступали в Ferrari в 1996-99 годах – Хэмилтон явно превосходит по гоночному мастерству и Шумахера, и Айртона Сенну.

«Он намного лучше, чем Михаэль и Сенна, – написал ирландец в своей колонке для букмекера Betway. – Он крайне редко попадает в какие-то инциденты, потому что целиком сосредоточен на пилотаже. Льюис, вероятно, самый “чистый” гонщик за долгое время».

Кроме того, Ирвайн оценил борьбу двух нынешних пилотов Ferrari – Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

«Я еще в начале года говорил, что Себастьян станет легкой добычей, – заявил Ирвайн. – Я думал, что у Леклера есть хороший шанс обойти его, так как не считаю четыре титула Феттеля заслуженными. Как по мне, он хороший пилот, но совершает много ошибок и никогда не был по-настоящему быстрым. Мы видим это в нынешнем году, видели, когда он выступал вместе с [Даниэлем] Риккардо [в Red Bull в 2014-м] .

Ferrari стоит сосредоточиться на Леклере, но они не стали жертвовать Феттелем, так как он четырехкратный чемпион. И из-за этого они проигрывали гонки».

Сам Ирвайн за карьеру выиграл четыре Гран При. В 1999 году он до финального этапа боролся за титул с Микой Хаккиненом, но проиграл. 

Читайте также:

Следующая новость
Хэмилтон показал лучшее время по итогам тренировок в Бразилии

Предыдущая новость

Хэмилтон показал лучшее время по итогам тренировок в Бразилии

Следующая новость

Онлайн. Гран При Бразилии: квалификация

Онлайн. Гран При Бразилии: квалификация
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.