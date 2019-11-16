Ирвайн о Хэмилтоне: Он намного лучше Шумахера и Сенны
Бывший напарник Михаэля Шумахера считает, что шестикратный чемпион мира мастерством превосходит семикратного.
На Гран При США Льюис Хэмилтон гарантировал себе шестой титул чемпиона Формулы 1, что сделало его вторым по успешности гонщиком в истории. От рекорда Михаэля Шумахера британца отделяет всего одна победа.
По мнению бывшего напарника немца Эдди Ирвайна – два гонщика вместе выступали в Ferrari в 1996-99 годах – Хэмилтон явно превосходит по гоночному мастерству и Шумахера, и Айртона Сенну.
«Он намного лучше, чем Михаэль и Сенна, – написал ирландец в своей колонке для букмекера Betway. – Он крайне редко попадает в какие-то инциденты, потому что целиком сосредоточен на пилотаже. Льюис, вероятно, самый “чистый” гонщик за долгое время».
Кроме того, Ирвайн оценил борьбу двух нынешних пилотов Ferrari – Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.
«Я еще в начале года говорил, что Себастьян станет легкой добычей, – заявил Ирвайн. – Я думал, что у Леклера есть хороший шанс обойти его, так как не считаю четыре титула Феттеля заслуженными. Как по мне, он хороший пилот, но совершает много ошибок и никогда не был по-настоящему быстрым. Мы видим это в нынешнем году, видели, когда он выступал вместе с [Даниэлем] Риккардо [в Red Bull в 2014-м] .
Ferrari стоит сосредоточиться на Леклере, но они не стали жертвовать Феттелем, так как он четырехкратный чемпион. И из-за этого они проигрывали гонки».
Сам Ирвайн за карьеру выиграл четыре Гран При. В 1999 году он до финального этапа боролся за титул с Микой Хаккиненом, но проиграл.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Ирвайн о Хэмилтоне: Он намного лучше Шумахера и Сенны
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