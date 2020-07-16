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Ирвайн: Ferrari надо было сразу избавиться от Феттеля

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Ирвайн: Ferrari надо было сразу избавиться от Феттеля
Автор:
, редактор
16 июл. 2020 г., 12:55

По мнению экс-пилота Скудерии, команда напрасно дала Себастьяну еще один год

В мае Ferrari объявила о расставании с Себастьяном Феттелем, который покинет команду в конце сезона. Скудерия решила не продлевать контракт с гонщиком еще до того, как начался чемпионат-2020.

Бывший пилот Ferrari Эдди Ирвайн считает ошибкой руководства то, что они уже объявили о разрыве с Феттелем, но оставили его в команде еще на сезон. 

«Они сделали сложную ситуацию еще сложнее, застряв на год с пилотом, который знает, что уйдет в конце сезона, – сказал Ирвайн Omnisport. – Его верность команде будет нулевой, они испортили всю внутрикомандную динамику.

Честно говоря, на их месте я бы избавился от Феттеля уже в этом году. Заплатил бы ему и взял на его место какого-то молодого парня, да кого угодно. Его присутствие в команде деструктивно. Но, видимо, у них были причины. Может, не хотели ему так много платить ни за что».

Ирвайн также отметил, что Феттель продолжает ошибаться на трассе: «Я много раз говорил, что проблема Феттеля в чрезмерном количестве ошибок. Даже на прошлом этапе, хотя виноват был Леклер, Феттель оставил слишком много места в повороте.

А когда Леклер подъехал, Феттелю пришлось поворачивать направо, так как слева от него была другая машина. Но он оставил большой зазор, в который и проник Леклер. Виноват был Леклер, но 5% вины я бы возложил на Феттеля»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эдди Ирвайн , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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