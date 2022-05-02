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Формула 1 Новости

Инженеры Williams хотели вовсе отказаться от ливреи. Им запретили

Команда обсуждала радикальный способ снижения веса

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Инженеры Williams хотели вовсе отказаться от ливреи. Им запретили
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В 2022 году минимальный вес болидов Формулы 1 не должен быть меньше 798 килограммов вместе с весом пилота. Однако из-за введенного потолка бюджетов командам стало сложно использовать дорогостоящие решения по экономии веса, и в 798 килограммов почти никто не уложился.

Одним из простых решений для многих команд стало сокращение числа окрашенных деталей: от гонки к гонке на машинах становилось все больше участков из неокрашенного черного углеволокна. В Williams и вовсе дошли до обсуждения вопроса о том, чтобы отказаться от краски вовсе, но были вынуждены не пойти на такую меру из-за обязательств перед спонсорами.

«Мы обратились к руководству с предложением полностью убрать с машины краску, – признался гоночный инженер команды Дейв Робсон. – Но в этом месте инженеры столкнулись с маркетологами. Мы не против, чтобы автомобиль был красивым, это часть нашего спорта. Это не про то, что машина должна быть окрашенной, это важно для идентичности любой команды.

В этом году очень сложно добиться минимального веса. Дело еще и в лимите бюджетов, из-за чего мы не можем применять легкие, но дорогие материалы. В FIA могли бы установить минимальный вес на отметке 500 килограммов, и этого никто не смог бы добиться».

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