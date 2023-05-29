«Дело Мекиса»: инженеры Red Bull начали работу в Ferrari

Этот сюжет тянется уже не первый месяц. После того, как Red Bull удалось договориться с гоночным директором Ferrari Лораном Мекисом о его переходе на пост главы AlphaTauri, Скудерия в качестве ответного шага увела из Милтон-Кинса нескольких ведущих инженеров.

После этого стороны начали торговлю о том, кто и когда сможет приступить к новой работе. Дошло до того, что большой босс Ferrari Джон Элканн в паддоке Гран При Монако ходил на переговоры с руководителем RBR Кристианом Хорнером.

Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, как минимум два бывших сотрудника Red Bull уже в этот понедельник 29 мая начали работу на Ferrari и подключились к проекту создания шасси 2024 года без необходимого периода вынужденного отпуска.

Имена этих специалистов едва ли известны болельщикам, они не относятся к фигурам первый величины. Один – профессор из Мэриленда Дэвид Джордж. Американец почти двухметрового роста много лет занимается аэродинамикой – в какой-то момент он заинтересовался ее применением в гонках.

Дэвид начал работу в NASCAR, оттуда попал в IndyCar, а уж следом оказался в Формуле 1. Джордж слывет человеком, который способен предложить неожиданную, но очень эффективную идею. Помимо аэродинамики, за время работы в McLaren и Red Bull он получил обширные знания об особенностях гоночных шасси и моторов.

Имя второго инженера, который начал работу в Ferrari, источники пока не сообщили.

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Но самое интересное, конечно, не в этом. Есть основания говорить, что в общей сложности Скудерия смогла переманить больше, чем двух специалистов Red Bull. И разрешение начать работу для этих двоих является своего рода шагом навстречу со стороны Кристиана Хорнера.

Это явно реакция на его переговоры с Элканном и способ подтолкнуть Ferrari к ответным шагам в отношении Мекиса. При этом остальные экс-инженеры Red Bull пока не имеют права работать в Маранелло. Так что говорить о разрешении ситуации пока рано – торг сторон продолжается.

Также нельзя не отметить, что столь явное стремление Скудерии направить серьезные ресурсы на машину 2024 года дает все более весомые основания говорить, что на нынешний чемпионат в Маранелло уже махнули рукой…