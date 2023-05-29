Предыдущая / Вассер извинился перед Леклером после этапа в Монако Следующая / «Мы сами сказали ему рисковать». Марко не стал винить Переса после гонки
Формула 1 Новость

«Дело Мекиса»: инженеры Red Bull начали работу в Ferrari

История сложного противостояния двух команд на кадровом фронте получила свое развитее, но до ее равершения еще далеко…

Франко Нуньес
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Этот сюжет тянется уже не первый месяц. После того, как Red Bull удалось договориться с гоночным директором Ferrari Лораном Мекисом о его переходе на пост главы AlphaTauri, Скудерия в качестве ответного шага увела из Милтон-Кинса нескольких ведущих инженеров. 

После этого стороны начали торговлю о том, кто и когда сможет приступить к новой работе. Дошло до того, что большой босс Ferrari Джон Элканн в паддоке Гран При Монако ходил на переговоры с руководителем RBR Кристианом Хорнером. 

Читайте также:

Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, как минимум два бывших сотрудника Red Bull уже в этот понедельник 29 мая начали работу на Ferrari и подключились к проекту создания шасси 2024 года без необходимого периода вынужденного отпуска. 

Имена этих специалистов едва ли известны болельщикам, они не относятся к фигурам первый величины. Один – профессор из Мэриленда Дэвид Джордж. Американец почти двухметрового роста много лет занимается аэродинамикой – в какой-то момент он заинтересовался ее применением в гонках.

Дэвид начал работу в NASCAR, оттуда попал в IndyCar, а уж следом оказался в Формуле 1. Джордж слывет человеком, который способен предложить неожиданную, но очень эффективную идею. Помимо аэродинамики, за время работы в McLaren и Red Bull он получил обширные знания об особенностях гоночных шасси и моторов. 

Имя второго инженера, который начал работу в Ferrari, источники пока не сообщили. 

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

Но самое интересное, конечно, не в этом. Есть основания говорить, что в общей сложности Скудерия смогла переманить больше, чем двух специалистов Red Bull. И разрешение начать работу для этих двоих является своего рода шагом навстречу со стороны Кристиана Хорнера. 

Это явно реакция на его переговоры с Элканном и способ подтолкнуть Ferrari к ответным шагам в отношении Мекиса. При этом остальные экс-инженеры Red Bull пока не имеют права работать в Маранелло. Так что говорить о разрешении ситуации пока рано – торг сторон продолжается. 

Также нельзя не отметить, что столь явное стремление Скудерии направить серьезные ресурсы на машину 2024 года дает все более весомые основания говорить, что на нынешний чемпионат в Маранелло уже махнули рукой…

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Вассер извинился перед Леклером после этапа в Монако

«Мы сами сказали ему рисковать». Марко не стал винить Переса после гонки
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Технический брифинг: крылатые тормоза Aston Martin AMR23

Технический брифинг: крылатые тормоза Aston Martin AMR23

Формула 1
Гран При Монако

Технический брифинг: крылатые тормоза Aston Martin AMR23 Технический брифинг: крылатые тормоза Aston Martin AMR23

Слухи: Ф1 перенесет экспериментальную квалификацию в Монреаль

Слухи: Ф1 перенесет экспериментальную квалификацию в Монреаль

Формула 1
Гран При Канады

Слухи: Ф1 перенесет экспериментальную квалификацию в Монреаль Слухи: Ф1 перенесет экспериментальную квалификацию в Монреаль

Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

Ferrari Больше от
Ferrari
Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

Формула 1
Гран При Монако

Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Формула 1
Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Монако

Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Самое важное:

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу «Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

F1 Формула 1
Гран При Монако

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1 Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако «Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

F1 Формула 1

Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.