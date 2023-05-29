«Дело Мекиса»: инженеры Red Bull начали работу в Ferrari
История сложного противостояния двух команд на кадровом фронте получила свое развитее, но до ее равершения еще далеко…
Этот сюжет тянется уже не первый месяц. После того, как Red Bull удалось договориться с гоночным директором Ferrari Лораном Мекисом о его переходе на пост главы AlphaTauri, Скудерия в качестве ответного шага увела из Милтон-Кинса нескольких ведущих инженеров.
После этого стороны начали торговлю о том, кто и когда сможет приступить к новой работе. Дошло до того, что большой босс Ferrari Джон Элканн в паддоке Гран При Монако ходил на переговоры с руководителем RBR Кристианом Хорнером.
Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, как минимум два бывших сотрудника Red Bull уже в этот понедельник 29 мая начали работу на Ferrari и подключились к проекту создания шасси 2024 года без необходимого периода вынужденного отпуска.
Имена этих специалистов едва ли известны болельщикам, они не относятся к фигурам первый величины. Один – профессор из Мэриленда Дэвид Джордж. Американец почти двухметрового роста много лет занимается аэродинамикой – в какой-то момент он заинтересовался ее применением в гонках.
Дэвид начал работу в NASCAR, оттуда попал в IndyCar, а уж следом оказался в Формуле 1. Джордж слывет человеком, который способен предложить неожиданную, но очень эффективную идею. Помимо аэродинамики, за время работы в McLaren и Red Bull он получил обширные знания об особенностях гоночных шасси и моторов.
Имя второго инженера, который начал работу в Ferrari, источники пока не сообщили.
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari
Фото: Александр Триниц / Motorsport Images
Но самое интересное, конечно, не в этом. Есть основания говорить, что в общей сложности Скудерия смогла переманить больше, чем двух специалистов Red Bull. И разрешение начать работу для этих двоих является своего рода шагом навстречу со стороны Кристиана Хорнера.
Это явно реакция на его переговоры с Элканном и способ подтолкнуть Ferrari к ответным шагам в отношении Мекиса. При этом остальные экс-инженеры Red Bull пока не имеют права работать в Маранелло. Так что говорить о разрешении ситуации пока рано – торг сторон продолжается.
Также нельзя не отметить, что столь явное стремление Скудерии направить серьезные ресурсы на машину 2024 года дает все более весомые основания говорить, что на нынешний чемпионат в Маранелло уже махнули рукой…
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