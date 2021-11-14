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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Инженеры Мазепина покидают Haas один за другим. В чем дело?

Автор:
, главный редактор

Россиянин переживает из-за кадровой текучки – а босс Haas считает это естественным развитием событий

Инженеры Мазепина покидают Haas один за другим. В чем дело?

Общаясь с журналистами после окончания квалификации Гран При Бразилии, Никита Мазепин упомянул о серьезных изменениях в составе команды Haas – изменениях, которые стали для россиянина не самыми приятными новостями.

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Об уходе одного из механиков и одного из инженеров гонщик (не называя имен) заявил, как об уже свершившемся факте. По имеющимся у Motorsport.com сведениям, в случае с инженером речь идет о телеметристе Эрнесто Дезидерио. И судя по всему, это не последнее изменение в составе работающей с россиянином бригады. Гюнтер Штайнер в общении с журналистами в субботу вечером тоже не стал называть имен, но по сути подтвердил: в конце года коллектив покинет Доминик Хейнс – гоночный инженер Мазепина, до этого работавший с Роменом Грожаном.

«Каждый год в команде что-то меняется. И в случае с группой Мазепина некоторые люди просто не готовы ездить на 23 гонки за год. У гоночного инженера Никиты только что родился ребенок [Хейнс в этом году как раз пропустил два этапа по семейным обстоятельствам] – и он уходит, так как хочет заняться чем-то новым. В гонках – но не в Формуле 1. Еще несколько человек приходят или уходят – а когда ты находишься среди аутсайдеров, такие вещи сильнее на тебя влияют. Ведь в таком случае у тебя нет возможности подпитывать мотивацию успехами.

В целом можно сказать, что изменений в нашем составе по итогам года будет больше, чем обычно – но нельзя сказать, что их будет на порядок больше. Так что, не стоит драматизировать ситуацию, не стоит думать, что люди бегут от нас. Всегда у кого-то появляется желание перейти на более спокойную работу – но я совсем не боюсь, что этот процесс будет необратимым. Всегда найдутся квалифицированные люди, которые будут рады работать в Формуле 1».

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