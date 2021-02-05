Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
272 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
300 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
309 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Поделились
Комментарии
«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Автор:
, Ответственный редактор

Четырехкратный чемпион мира смог за пару недель произвести самое приятное впечатление на свою новую команду

После непростого расставания с Ferrari Себастьян Феттель готовится открыть новую страницу своей карьеры в Aston Martin. 33-летний немец включился в подготовку к новому сезону, регулярно приезжая на базу в Сильверстоуне. 

По словам главы коллектива Отмара Сафнауэра, первый опыт взаимодействия с Себом произвел на него самое приятное впечатление.

«Он ясно нацелен вновь добиться успеха, – сказал Сафнауэр в интервью Sky Sports. – Мы уже приступили к совместной работе, он задает множество вопросов – и это правильные вопросы. Он нацелен получить как можно больше информации. Один из наших ребят уже сказал, что это просто гоночный инженер за рулем».

Глава команды добавил: «Себ действительно хочет знать о машине так много, как работающий с ней инженер, если не больше. Ему важно понимать работу каждого узла, каждой детали, и многое другое. Это очень полезное качество. Здорово, что он принес его в нашу команду. 

Ему хочется вновь получать удовольствие от Формулы 1, но в его понимании сделать это можно, только когда ты конкурентоспособен».

Минувший сезон Racing Point – так называлась команда Лоуренса Стролла прежде – завершила на четвертой позиции в Кубке конструкторов (упустив третью только из-за того, что потеряла 15 очков за копирование деталей Mercedes). Ее пилоты завоевали четыре призовых кубка, а лучшим результатом стала победа Серхио Переса в Бахрейне.

Читайте также:

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

Предыдущая новость

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

20мин
2
Формула 1

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

20ч
3
Формула 1

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

1дн
4
Формула 1

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

42мин
5
Формула 1

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

Самое важное:
«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

20мин
Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021
Формула 1

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

42мин
Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году
Формула 1

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

Слухи: Хэмилтон сможет выбирать себе напарников
Формула 1

Слухи: Хэмилтон сможет выбирать себе напарников

19ч
Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально
Формула 1

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

20ч
Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал
Формула 1 / Новость

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

СМИ: голосование по моторам для Red Bull пройдет 21 февраля
Формула 1 / Новость

СМИ: голосование по моторам для Red Bull пройдет 21 февраля

AlphaTauri устроила Цуноде еще одни тесты – теперь в Мизано
Формула 1 / Новость

AlphaTauri устроила Цуноде еще одни тесты – теперь в Мизано

More from
Себастьян Феттель
Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля
Формула 1 / Новость

Немецкие СМИ объяснили непривычную внешность Феттеля

Вольф ждет возрождения Феттеля в 2021 году
Формула 1 / Новость

Вольф ждет возрождения Феттеля в 2021 году

More from
Aston Martin Racing
Экс-пилот Ф1 раскритиковал Стролла-старшего за покупку команды для сына
Формула 1 / Новость

Экс-пилот Ф1 раскритиковал Стролла-старшего за покупку команды для сына

Aston Martin победит Red Bull? Прогноз эксперта
Формула 1 / Новость

Aston Martin победит Red Bull? Прогноз эксперта

Когда и где покажут новые машины Формулы 1: график презентаций
Формула 1 / Самое интересное

Когда и где покажут новые машины Формулы 1: график презентаций

Самое читаемое Сегодня

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

Анализ: в Формуле 1 не любят русских?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: в Формуле 1 не любят русских?

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Самое важное:

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

Слухи: Хэмилтон сможет выбирать себе напарников
Формула 1 Формула 1 / Новость

Слухи: Хэмилтон сможет выбирать себе напарников

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.