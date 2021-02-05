После непростого расставания с Ferrari Себастьян Феттель готовится открыть новую страницу своей карьеры в Aston Martin. 33-летний немец включился в подготовку к новому сезону, регулярно приезжая на базу в Сильверстоуне.

По словам главы коллектива Отмара Сафнауэра, первый опыт взаимодействия с Себом произвел на него самое приятное впечатление.

«Он ясно нацелен вновь добиться успеха, – сказал Сафнауэр в интервью Sky Sports. – Мы уже приступили к совместной работе, он задает множество вопросов – и это правильные вопросы. Он нацелен получить как можно больше информации. Один из наших ребят уже сказал, что это просто гоночный инженер за рулем».

Глава команды добавил: «Себ действительно хочет знать о машине так много, как работающий с ней инженер, если не больше. Ему важно понимать работу каждого узла, каждой детали, и многое другое. Это очень полезное качество. Здорово, что он принес его в нашу команду.

Ему хочется вновь получать удовольствие от Формулы 1, но в его понимании сделать это можно, только когда ты конкурентоспособен».

Минувший сезон Racing Point – так называлась команда Лоуренса Стролла прежде – завершила на четвертой позиции в Кубке конструкторов (упустив третью только из-за того, что потеряла 15 очков за копирование деталей Mercedes). Ее пилоты завоевали четыре призовых кубка, а лучшим результатом стала победа Серхио Переса в Бахрейне.