Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

Вакансия в команде из Гроу остается единственной в пелотоне Ф1 будущего сезона. Имена всех остальных гонщиков стали известны еще в начале сентября.

Казалось, что явный прогресс в концовке нынешнего сезона позволит Логану Сардженту остаться еще на год в своей нынешней команде. Однако недавно появились слухи, что Mercedes может попробовать усадить за руль своего молодого протеже, вице-чемпиона Ф2 Фредерика Вести.

В этой связи весьма интересным оказался диалог, который после финиша заключительной гонки сезона произошел между 22-летним американцем и его инженером Гаэтаном Хего.

«16-е место, мы седьмые в чемпионате, – сказал тот пилоту. – Хорошая гонка, было приятно работать с тобой. Спасибо, парень».

Логан ответил: «Спасибо и вам всем, ребята. Да, у нас были взлеты и падения, но я действительно чувствую, что сейчас мы набрали хороший ход и становимся все сильнее. Не могу представить тех, с кем можно было лучше провести это время. И очень надеюсь на продолжение».

На это Хего сказал: «Спасибо, парень. И жду продолжения в следующем году».

Масла в огонь подлил и вышедший в эфир глава команды Джейма Воулз. Он сказал Сардженту: «Ты очень здорово отработал этот сезон. Было приятно наблюдать за твоим ростом. Впереди совместная работа зимой и не только».

Фото: Williams Логан Сарджент, Williams FW45

Чуть позже во время телеинтервью Воулзу напомнили эти слова. Британец поспешил сделать вид, что его неверно поняли.

«Боюсь, вы забегаете вперед, – сказал он. – Мы давно знаем Логана, он очень быстр. За пять последних гонок ему удалось ощутимо прибавить – он делал именно то, что необходимо для продолжения выступлений.

Но пока мы не готовы делать какие-то объявления. При этом мне важно, чтобы он знал: я вижу и ценю его усилия».

Там же в Абу-Даби на медиа-сессии Джемса спросили, когда команда официально объявит состав.

«Уже скоро, – ответил глава Williams. – Счет идет на недели. Но нам в любом случае было важно дождаться конца сезона, прежде, чем делать выводы. Чтобы определиться с будущим Логана, важно было рассматривать весь чемпионат, а не отдельные гонки».

Он добавил, что к команды «не так много кандидатов» на свободное пока место.