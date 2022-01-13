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Формула 1 Новости

Инженер Williams поставил Расселла между Хэмилтоном и Баттоном

По мнению Дэйва Робсона, Джордж как минимум не хуже двух чемпионов мира

Инженер Williams поставил Расселла между Хэмилтоном и Баттоном

В грядущем сезоне Формулы 1 Джордж Расселл будет выступать за Mercedes. До этого британец три года провел в одной из самых слабых команд серии Williams. И даже когда пилот благодаря удачным квалификациям оказывался на первых рядах стартового поля, в гонках вести полноценную борьбу с лидерами чемпионата он не мог. Гонка в Бельгии (где в квалификации Расселл был 2-м) по сути так и не началась, а в Сочи (где Джордж показал в квалификации 3-й результат) гонщик Williams выпал из группы лидеров после первого пит-стопа на 13-м круге.

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Глава департамента разработки болида Williams Дэйв Робсон, работавший с Расселлом в британском коллективе, считает, что в будущем сезоне молодому пилоту может не хватить опыта проведения гонок в первых рядах.

«Произошедшее в Спа, очевидно, было важно для нас с точки зрения очков, – вспоминает Робсон. – Но для Джорджа была бы хороша сухая гонка – тогда он смог бы понять, каково пилоту быть на первых позициях в гонке. Мы все равно провалились бы вниз, но Джордж наверняка смог бы многое из этого извлечь.

Думаю, это самая важная вещь, с которой он столкнется в новой команде. Конечно, не стоит забывать, что в его распоряжении будет совершенно другая машина вкупе с новыми шинами – более того, по другую сторону гаража находится семикратный чемпион мира, который будет оказывать на Джорджа давление».

Робсон знает Льюиса Хэмилтона по временам в McLaren, куда Дэйв пришел в 2010 году в качестве инженера Дженсона Баттона. Какие сходства и различия Робсон может увидеть у этих двух пилотов с Расселлом?

«Это хороший вопрос, – отметил Робсон. – Я думаю, по стилю вождения все трое отличаются друг от друга. Но я бы сказал, что Джордж находится где-то между ними.

В какой-то степени речь идет об умении сохранять шины – но резина изменилась и я не знаю, каким сейчас стал стиль Льюиса. Самое важное то, что Джордж легко адаптируется. Он действует довольно инстинктивно, и я думаю, что он продолжит совершенствоваться. У него есть талант. В отношении к поставленным задачам и в общении с командой он совсем не отличается от Льюиса и Дженсона».

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