Инженер Цуноды: Хочешь что-то внушить Юки – напиши это

При работе с Юки Цунодой его инженеры принимают во внимание происхождение пилота и разницу между японской и европейской культурами. Об этом в интервью немецкой редакции Motorsport.com по ходу Гран При Монако сообщил гоночный инженер японского спорстмена Маттиа Спини.

«К примеру, он лучше воспринимает информацию визуально. Поэтому в процессе обсуждения мы очень часто что-то записываем или даже рисуем – в таком варианте Юки усваивает все быстрее. К счастью, мы не первый год работаем со специалистами из Honda – и благодаря этому представляем себе некоторые особенности его характера».

Одной из визитных карточек молодого японца стала привычка ругаться, если на трассе что-то идет не так. Спини относится к этой привычке с пониманием – однако признает, что отказ от нее мог бы немного упростить жизнь и самому гонщику, и команде.

«Конечно, поначалу удивляет. Перед вами молодой парень, он играет в видеоигры, шутит, весь такой расслабленный – а потом он надевает шлему и начинает фонтанировать эмоциями. Превращается в какой-то ураган за рулем.

Ничего удивительного, что время от времени он выпускает пар. Но, конечно же, это не очень полезно в плане сохранения им концентрации. Да и инженерам приходится делать кое-какие лишние усилия. Нам приходится отбрасывать все эти эмоциональные высказывания и вычленять содержательную часть. Поэтому мы стараемся подтолкнуть Юки к тому, чтобы, столкнувшись с проблемами, сразу задумываться над способами их решения, не тратить время на эмоции».