Кими Райкконен известен в Формуле 1 своеобразной манерой общения – однако гоночному инженеру финна Жюльену Симону-Шотану по ходу пятничных тренировок удалось слегка смутить даже чемпиона мира 2007 года.

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Райкконен: Так ты меня слышишь или нет?

Симон-Шотан: Ты слышишь меня? Проверка связи, проверка связи. Если ты слышишь меня, надо переключиться в режим зарядки… Так, Кими, если ты слышишь меня – в боксы, в боксы…

Райкконен: А теперь ты слышишь меня?

Симон-Шотан: Нет, ответ отрицательный, отрицательный. Я не слышу тебя.

Райкконен: Но я-то тебя слышу, нет?

Симон-Шотан: Да, в боксы, в боксы, если ты слышишь меня.

Райкконен: Так ты все не слышишь меня?

Симон-Шотан: Нет, по-прежнему не слышу тебя.

Райкконен: А теперь слышишь?

Симон-Шотан: Нет, отрицательный ответ.

Райкконен: Но ты отвечаешь…

Симон-Шотан: Если ты меня слышишь, заезжай прямо на пит-лейн.

Райкконен: Ты меня слышишь?

Симон-Шотан: Проверка связи. Ты меня слышишь? Слышишь?

Райкконен: Слышу.

Симон-Шотан: Окей.

Также в пятницу Райкконен стал участником самого серьезного инцидента дня: потеряв контроль над автомобилем, финн не смог избежать контакта с отбойником. Впрочем, все ограничилось потерей переднего антикрыла, после замены которого гонщик смог вернуться на трассу.