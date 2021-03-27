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Кими Райкконен известен в Формуле 1 своеобразной манерой общения – однако гоночному инженеру финна Жюльену Симону-Шотану по ходу пятничных тренировок удалось слегка смутить даже чемпиона мира 2007 года.
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Райкконен: Так ты меня слышишь или нет?
Симон-Шотан: Ты слышишь меня? Проверка связи, проверка связи. Если ты слышишь меня, надо переключиться в режим зарядки… Так, Кими, если ты слышишь меня – в боксы, в боксы…
Райкконен: А теперь ты слышишь меня?
Симон-Шотан: Нет, ответ отрицательный, отрицательный. Я не слышу тебя.
Райкконен: Но я-то тебя слышу, нет?
Симон-Шотан: Да, в боксы, в боксы, если ты слышишь меня.
Райкконен: Так ты все не слышишь меня?
Симон-Шотан: Нет, по-прежнему не слышу тебя.
Райкконен: А теперь слышишь?
Симон-Шотан: Нет, отрицательный ответ.
Райкконен: Но ты отвечаешь…
Симон-Шотан: Если ты меня слышишь, заезжай прямо на пит-лейн.
Райкконен: Ты меня слышишь?
Симон-Шотан: Проверка связи. Ты меня слышишь? Слышишь?
Райкконен: Слышу.
Симон-Шотан: Окей.
Также в пятницу Райкконен стал участником самого серьезного инцидента дня: потеряв контроль над автомобилем, финн не смог избежать контакта с отбойником. Впрочем, все ограничилось потерей переднего антикрыла, после замены которого гонщик смог вернуться на трассу.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Кими Райкконен
|Автор
|Кирилл Качнов