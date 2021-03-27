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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Самое интересное

Инженер Райкконена не слышит Кими – но отвечает, как будто слышит. Самый забавный радиообмен пятницы

Автор:
, Главный редактор

На первых тренировках в Бахрейне финн развлек публику и вылетом с трассы, и забавным диалогом по радио

Инженер Райкконена не слышит Кими – но отвечает, как будто слышит. Самый забавный радиообмен пятницы

Кими Райкконен известен в Формуле 1 своеобразной манерой общения – однако гоночному инженеру финна Жюльену Симону-Шотану по ходу пятничных тренировок удалось слегка смутить даже чемпиона мира 2007 года.

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Райкконен: Так ты меня слышишь или нет?
Симон-Шотан: Ты слышишь меня? Проверка связи, проверка связи. Если ты слышишь меня, надо переключиться в режим зарядки… Так, Кими, если ты слышишь меня – в боксы, в боксы…
Райкконен: А теперь ты слышишь меня?
Симон-Шотан: Нет, ответ отрицательный, отрицательный. Я не слышу тебя.
Райкконен: Но я-то тебя слышу, нет?
Симон-Шотан: Да, в боксы, в боксы, если ты слышишь меня.
Райкконен: Так ты все не слышишь меня?
Симон-Шотан: Нет, по-прежнему не слышу тебя.
Райкконен: А теперь слышишь?
Симон-Шотан: Нет, отрицательный ответ.
Райкконен: Но ты отвечаешь…
Симон-Шотан: Если ты меня слышишь, заезжай прямо на пит-лейн.
Райкконен: Ты меня слышишь?
Симон-Шотан: Проверка связи. Ты меня слышишь? Слышишь?
Райкконен: Слышу.
Симон-Шотан: Окей.

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Также в пятницу Райкконен стал участником самого серьезного инцидента дня: потеряв контроль над автомобилем,  финн не смог избежать контакта с отбойником. Впрочем, все ограничилось потерей переднего антикрыла, после замены которого гонщик смог вернуться на трассу.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Кими Райкконен
Автор Кирилл Качнов

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