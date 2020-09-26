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Формула 1 / Гран При России / Новость

Инженер объяснил вылет Квята во втором сегменте

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Инженер объяснил вылет Квята во втором сегменте
Автор:
, редактор

Российский пилот не смог пробиться в десятку из-за аварии Феттеля

Даниил Квят стал 12-м в квалификации Гран При России, в очередной раз не сумев пройти в третий сегмент. Россиянин так же уступил своему напарнику Пьеру Гасли в восьмой квалификационной дуэли из десяти.

По словам главного гоночного инженера AlphaTauri Джонатана Эддолса, Квят мог пройти в Q3, если бы его попытку не сорвали красные флаги из-за аварии Себастьяна Феттеля.

«Квалификация на этой трассе всегда сложна, так как все собираются в кучу на третьем секторе, и мы видели, что в этот раз трафик был одной из ключевых проблем, – цитирует Эддолса пресс-служба команды. – В первом сегменте у нас проблем не было, и второй выглядел многообещающе для обеих машин. Мы могли обоими болидами выйти в Q3, но красный флаг испортил нам подготовку шин. Времени оставалось мало, но мы выехали одними из первых, чтобы попробовать улучшить результаты.

Пьер смог создать достаточный запас и был в безопасности. А вот Даниил вылетел из-за разницы в 50 тысячных секунды. Для него разочарование не пройти в Q3 на домашнем этапе из-за такой маленькой разницы. Но старт с 12 места при свободном выборе шин дает ему некоторое преимущество на завтра».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Квалификация
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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