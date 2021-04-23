Гран При Эмилии-Романьи сложился для Валттери Боттаса далеко не лучшим образом. В квалификации финн показал только 8-й результат, да и по ходу гонки пилот Mercedes не смог выбраться из конца первой десятки. В результате все закончилось столкновением с Джорджом Расселлом в борьбе за 10-е место.

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Вопрос, почему же гонщик чемпионской команды не смог отыгрывать позиции у пилотов на явно более медленных машинах, не раз задавался после гонки. Определенную ясность в этот момент внес главный гоночный инженер Эндрю Шовлин в традиционном видео, которое команда Mercedes публикует после каждой гонки чемпионата.

«Температура шин у Валттери была ниже оптимальной, и это приводило к отсутствию сцепления с асфальтом в начале гонки, – рассказал Шовлин. – Валттери приближался к соперникам, но сразу же терял зацеп из-за “грязного” воздуха. И недостаточно высокая температура шин не позволяла компенсировать нехватку прижимной силы. Все это резко снижало шансы подобраться к сопернику вплотную и атаковать его».

Шовлин ответил и на другой очевидный вопрос – почему у многих других пилотов проблем с прогревом шин не было: «Многие машины используют для прогрева шин воздух, нагретый в процессе работы тормозов. Это горячий воздух направляют к внутрь диска и к боковой поверхности шин. Может быть, нам стоит снова присмотреться к тому, насколько сильным может быть эффект от такого решения и можем ли мы как-то усилить этот эффект себе на пользу. Эта тема станет для нас одной из наиболее важных перед следующей гонкой».

Ранее Льюис Хэмилтон утверждал, что инженерам Mercedes часто приходилось бороться с перегревом шин – но оборотной стороной этой борьбы часто являются проблемы с прогревом покрышек при прохладной погоде. Сам чемпион мира во второй половине гонка совершил немало обгонов, пробившись из конца первой десятки на 2-е место – однако он при этом мог пользоваться DRS, которая в первой половине гонки не была активирована.