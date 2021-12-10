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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Инженер Mercedes: Мощность нашего мотора преувеличена

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По словам Эндрю Шовлина, силовая установка, которую Льюис Хэмилтон получил в Бразилии, не так хороша, как многие думают. Но зато ее ресурса хватит на финальную гонку

Инженер Mercedes: Мощность нашего мотора преувеличена

Льюис Хэмилтон получил в Гран При Бразилии новую силовую установку, и с ней смог прорваться с последнего стартового места в субботнем спринте на первое к финишу в основной гонке.

Многие, в том числе глава команды Тото Вольф назвали эту силовую установку «огненной», что позволило предположить, что в Mercedes настроили мотор на повышенную мощность ценой снижения ресурса.

Этот же двигатель Хэмилтон использовал в Саудовской Аравии, и с ним же стартует в Абу-Даби. А потому, после первой тренировки у главного инженера Mercedes Эндрю Шовлина спросили, выдержит ли такой мотор три этапа и не собирается ли команда поставить новую силовую установку?

«Мы сменим силовую установку только если что-то пойдет не так, например произойдет поломка, – сказал Шовлин в эфире Sky F1. – В базовый план замена двигателя никак не входит.

Возможности бразильского двигателя не так велики, многие их преувеличили. Я думаю, это в Red Bull говорили о том, что он сильно мощнее, в некотором смысле на то же намекал наш босс Тото Вольф.

С другой стороны эта силовая установка является шагом в верном направлении. Но даже с ней на прошлом Гран При мы не могли превзойти Макса Ферстаппена в скорости на одном быстром круге».

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