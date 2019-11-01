Инженер Хэмилтона вернулся к работе, приехав в Остин

«Боно», как обычно зовут британца, остался дома и не смог поехать в Мексику. Тем не менее, он принимал участие в работе Mercedes, помогая коллегам советами и участвуя в выборе тактики. Итогом стала победа Льюиса в ситуации, когда соперники имели перевес по чистой скорости.

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Несмотря на то, что Боннингтон планировал вернуться в паддок только на Гран При Бразилии в середине ноября, он приехал в Остин, где с первой же тренировки включился в работу.

Велика вероятность, что уже в ближайшее воскресенье Хэмилтон выиграет свой шестой титул чемпиона мира. Для того, чтобы обеспечить себе звание сильнейшего, британцу достаточно финишировать восьмым вне зависимости от результата своего напарника Валттери Боттаса.

В Мехико функции Боннингтона выполнял Маркус Дадли, чьи действия заслужили крайне позитивную оценку руководителя команды Тото Вольфа. В Остине Дадли вновь будет помогать «Боно», как и прежде.