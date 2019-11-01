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Формула 1 / Гран При США / Новость

Инженер Хэмилтона вернулся к работе, приехав в Остин

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Инженер Хэмилтона вернулся к работе, приехав в Остин
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
1 нояб. 2019 г., 16:49

Питер Боннингтон собирался пропустить две гонки, чтобы заняться своим здоровьем, но в итоге продолжит работу уже с Гран При США.

«Боно», как обычно зовут британца, остался дома и не смог поехать в Мексику. Тем не менее, он принимал участие в работе Mercedes, помогая коллегам советами и участвуя в выборе тактики. Итогом стала победа Льюиса в ситуации, когда соперники имели перевес по чистой скорости.

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Несмотря на то, что Боннингтон планировал вернуться в паддок только на Гран При Бразилии в середине ноября, он приехал в Остин, где с первой же тренировки включился в работу. 

 

Велика вероятность, что уже в ближайшее воскресенье Хэмилтон выиграет свой шестой титул чемпиона мира. Для того, чтобы обеспечить себе звание сильнейшего, британцу достаточно финишировать восьмым вне зависимости от результата своего напарника Валттери Боттаса. 

В Мехико функции Боннингтона выполнял Маркус Дадли, чьи действия заслужили крайне позитивную оценку руководителя команды Тото Вольфа. В Остине Дадли вновь будет помогать «Боно», как и прежде. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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