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Формула 1 Новости

Инженер Alfa Romeo: Отличия болидов 2022 года будут скрыты

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Ключевые аэродинамические особенности, способные сильно повлиять на скорость, внешний наблюдатель не заметит

Инженер Alfa Romeo: Отличия болидов 2022 года будут скрыты

Технический регламент Формулы 1 на 2022 год считается самым проработанным за всю историю чемпионата: его создатели стремились допустить минимум вольных трактовок. В разговоре с итальянской редакцией Motorsport.com технический директор Alfa Romeo Ян Моншо заявил, что сильно удивится, если увидит у кого-то необычный болид на старте следующего сезона.

При этом Моншо предупредил, что внешняя схожесть может оказаться обманчива.

«Правила очень жестко прописаны, – говорит Моншо. – В них появилось где-то на 50% больше текста. Так что невозможно придумать какую-то особую концепцию болида, пространства для маневров очень мало.

С другой стороны, новые болиды будут сильно отличаться от нынешних, и я ожидаю, что лидирующие команды смогут использовать свой опыт и добьются того, чтобы найти возможность максимально компенсировать потерю существующей аэродинамической эффективности за счет новых решений.

По тому, что мы уже видим в результате испытаний в аэродинамической трубе, есть вещи, которые незаметны глазу неподготовленного обывателя, но которые оказывают существенное влияние на аэродинамику. Например, определенные аэродинамические элементы могут совершенно по-разному работать в зависимости от высоты из размещения над уровнем трассы.

Возможно, кто-то из команд уже свернул не туда, и тогда им придется возвращаться назад. Но для меня будет сюрпризом, если я увижу болид с заметными внешними отличиями от остальных».

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро

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