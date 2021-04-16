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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Интриге конец? Пилоты Mercedes довольны поведением болида в пятницу

Автор:
, Главный редактор

Первый день Гран При Эмилии-Романьи порадовал Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона не только результатами

Интриге конец? Пилоты Mercedes довольны поведением болида в пятницу

Пилоты команды Mercedes остались в целом довольны поведением своих машин на пятничных тренировках Гран При Эмилии-Романьи – где Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон возглавили итоговые протоколы обеих сессий.

«Брифинг после первой тренировки прошел весьма приятно, – рассказал сразу после завершения заездов руководитель команды Тото Вольф. – Пилоты говорили, что с балансом в целом все в порядке. Они по-прежнему сталкиваются в отдельных поворотах со странной недостаточной поворачиваемостью, а на выходах из поворотов машина порой склонна к заносу – но в целом поведение болида им нравится».

Действующий чемпион мира высоко оценил проделанную командой работу по улучшению управляемости болида W12 – однако считает, что прогресса по сравнению с Гран При Бахрейна позволили добиться как минимум два важных фактора.

«Команда плотно поработала над тем, что мешало нам быть по-настоящему быстрыми в первой гонке. Но и специфика трассы, думаю, сегодня нам помогла.

С самого начала наши настройки были неплохими – и нам не пришлось вносить каких-либо серьезных корректировок, мы ограничились мелкими изменениями. Что касается трассы, то зацеп на ней хорош – и шины работали отлично. Похоже, сейчас температуры воздуха и асфальта как раз те, что подходят нам лучше всего. В Бахрейне было гораздо хуже: там ты едва выехал на трассу – как уже чувствуешь, что шины по мере продвижения от входа к выходу из поворота начинают перегреваться. Сегодня, к счастью, ничего подобного не было».

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Хотя именно Боттас показал лучшие времена на круге в обеих тренировках, именно он по окончании заездов обратил внимание журналистов на то, что сделать баланс автомобиля идеальным команде пока не удалось.

«У машины по-прежнему есть не самые неприятные нюансы в поведении, но они проявляются гораздо менее сильно, чем это было в Бахрейне. Как минимум мы можем почувствовать, что сделали заметный шаг вперед – а также вспомнить, что сейчас у нас только второй этап сезона. И у нас еще есть время, чтобы окончательно избавиться от неприятных моментов».

Кстати, причины отставания Mercedes от Red Bull по скорости и перспективы изменения расклада сил мы совсем недавно обсуждали в очередном выпуске посвященного Формуле 1 подкаста Motorsport.com.

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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