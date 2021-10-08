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Формула 1 Новости

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

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Босс AlphaTauri поговорил о будущих и бывших подопечных

Интервью Тоста про Шварцмана, Ферстаппена и третий болид в Ф1

Руководитель AlphaTauri Франц Тост известен умением готовить молодых пилотов к будущим успехам. С ним карьеру в Формуле 1 начинали четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель и лидер нынешнего Red Bull Макс Ферстаппен. 

В следующем сезоне команда из Фаэнцы сохранит в составе Пьера Гасли и Юки Цуноду и не возьмет никаких дебютантов. Но Тост видит в младших сериях достаточно талантливых гонщиков.

«У нас есть Лиам Лоусон и Юри Випс, – цитирует Тоста Bild. – Они будут выступать на тестах молодых пилотов в Абу-Даби: Лиам за нас, а Юри за Red Bull. 

В Формуле 2 очень много хороших пилотов в этом году. Оскар Пиастри, Тео Пуршер, Роберт Шварцман и два наших гонщика это точно пилоты будущего».

При этом, в Ф1 на будущий год осталось лишь одно место для потенциального дебютанта. Но Тост не согласен с главой Mercedes Тото Вольфом, который предлагает ввести для команд третьи машины, чтобы давать шанс молодым гонщикам.

«В Формуле 1 всегда было мало мест, – заметил Тост. – Сейчас тут 20 машин и в них сидят лучшие пилоты. В Red Bull мы даем молодым пилотам проводить тесты на старых болидах. Другой вариант – дать им провести еще сезон в Ф2, или отправить в DTM или IndyCar. Но если ты достаточно талантлив, то однажды попадешь в Ф1.

Варианта с третьей машиной я не вижу. Во-первых, кто-то должен за нее платить. А во-вторых, в паддоке и боксах больше нет места. Даже не вижу, куда там поставить третью машину».

Про Ферстаппена

Также Тост поделился мнением о том, почему ни один из напарников Макса Ферстаппена в последнее время не смог выглядеть сильно на фоне голландца. Ранее это не получилось у Пьера Гасли, который сейчас выступает в AlphaTauri, затем у Алекса Элбона, а теперь проблемы испытывает Серхио Перес.

«Гасли мог бы быть рядом с Максом, – сказал Тост. – Но Макс – технический лидер команды, то есть он разрабатывает машину такой, какой хочет ее видеть. Для второго пилота это составляет проблему.

Не хочу сказать, что у Макса какой-то специфичный стиль вождения, но у него уникальное чутье на то, как выжимать максимум на торможении, на апексе. И другие пилоты не так хорошо ладят с машинами, построенными под Макса, потому что у них другой стиль езды».

После 15 Гран При Ферстаппена на два очка отстает от Льюиса Хэмилтона в личном зачете Ф1. По мнению Тоста, его протеже прекрасно справляется с титульной гонкой:

«Ответом была гонка в Зандфорте. Если ты можешь доминировать на глазах фанатов в домашней гонке при огромном давлении, то тебе уже нечего бояться. Это меня сильно впечатлило. Макса нельзя вывести из себя, он остается сосредоточенным на каждом этапе. Он хочет выиграть каждую гонку. Если аварии можно избежать, он избегает. Если нельзя, то она происходит».

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