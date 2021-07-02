Интервью со Штайнером: каково это – быть главой команды Ф1

Гюнтер Штайнер возглавляет команду Haas с момента ее дебюта в чемпионате Формулы 1 в 2016 году. В гонках же он проработал больше 35 лет. Как же добраться до столь ответственного поста? Какие навыки и какой опыт для этого нужны? Мы попросили ответить на эти вопросы самого харизматичного лидера Haas.

С кем можно сравнить главу команды?

С генеральным директором компании – ты руководишь командой. Формула 1 состоит из множества составляющих, причем разноплановых. Здесь есть и производство, и маркетинг, и спортивная составляющая. Здесь много всего происходит, и тебе надо быстро подключаться к разнообразным процессам, по максимуму использовать свои знания и принимать верные решения.

Чем занимается глава команды?

Управляет компанией. В крупных командах работает по 500 человек, у нас – около 200. И если в обычной компании ты раз в квартал отчитываешься перед советом директоров, здесь ты выигрываешь или проигрываешь чуть ли не каждую неделю. Каждая гонка – это событие, по результатам которого могут делаться выводы о твоей эффективности. И как о генеральном директоре судят по результатам последнего квартала, о главе команды судят по результатам последней гонки.

Как вы стали главой команды?

Да не знаю! У каждого своя история. Я могу рассказать свою, но у других руководителей она будет другой. Я начал карьеру в автоспорте 36 лет назад и делал шаг за шагом. Забирался вверх по лестнице.

Если говорить о Haas, то я семь лет назад я пытался найти инвестора для создания новой команды, нашел его и в итоге стал руководить коллективом. Звучит не слишком сложно, но чтобы все получилось, надо хорошо знать, как тут все устроено. И конечно, знать нужных людей.

Но опять же, у каждого карьера выстраивается по-своему. Нельзя сказать, что после школы ты идешь туда-то на такое-то количество лет, а потом в какой-то момент дорастаешь до этого поста. Нет универсального рецепта. Важно иметь склонность работать с максимальной самоотдачей и любить автоспорт. И быть готовым работать много: это работа, где ты занят круглые сутки семь дней в неделю.

Я начал в 1986 году как раллийный механик. Уехал со своей родины, переехал из Италии в Бельгию, потому что любил гонки. После этого работал на разных позициях, связанных с техникой. Два года в Бельгии, потом почти десять лет в Италии. В 1996 году уехал в Великобританию, где работал с Prodrive, потом был менеджером в проекте раллийного Ford Focus, где дорос до технического директора.

После этого Ники Лауда позвал меня в выступавшую в Ф1 команду Jaguar [позже после смены собственника она превратилась в Red Bull], с чего и началась моя карьера в Ф1. Я был менеджером в Jaguar, потом был год в проекте выступлений Opel в DTM. Потом успел поработать в команде Red Bull, а еще позже с подачи Red Bull уехал в Америку, где создавал команду для NASCAR...

Ники Лауда и Гюнтер Штайнер в ролях руководителей Jaguar в 2002 году Фото: Sutton Images / Motorsport Images

Пять лет я потратил на создание своей, до сих пор существующей компании, которая занимается композитами. А потом мне в голову пришла идея создать американскую команду Ф1. Я написал бизнес-план, нашел инвесторов – и появилась Haas.

Что должно быть в наличии у претендента на эту должность?

За 36 лет все сильно изменилось. И я бы не советовал сейчас повторять мой путь. Прежде всего, требуется образование. И хорошо бы сразу понимать, какой именно апект автоспорта наиболее интересен – чтобы сразу концентрироваться на нем.

В любом случае молодым людям логично начинать с небольших команд, где есть возможность научиться сразу многому. Формула 4, кузовные гонки – это отличные варианты, чтобы понять, как все работает в гонках. Они дают отличный фундамент для дальнейшего роста. Все-таки Формула 1 весьма специфична. И попадание сразу в Ф1 – в чем-то плюс. Если начать с низов, у вас будет более широкий кругозор, вы будете шире смотреть на вещи – а если вы целитесь на руководящую должность, это как раз очень нужно.

Что еще будет полезно?

Способность быстро принимать решения. Формула 1 очень динамична. И здесь нужно быстро и четко соображать. Идеальный руководитель команды, оказавшись в той или иной ситуации, вспоминает аналогичную ситуацию из своего или чужого опыта – и быстро понимает, к какому решению его подталкивает предыдущий опыт.

Не обойтись без коммуникационных навыков. Приходится общаться с множеством людей из разных стран, учитывать разницу в культурах, и знание языков тоже поможет. Понимание того, как думают люди и какова их мотивация, помогает добиться прогресса в своей карьере. Впрочем, это актуально не только для Ф1.

И нужна страсть к гонкам. Все-таки это не вполне работа. Если дело в деньгах, есть много профессий, где можно зарабатывать больше, а работать меньше. Так что, без увлеченности автоспортом вы здесь просто потеряете зря время.

Gunther Steiner, Team Principal, Haas F1, on the pit wall Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Каким будет ваш совет, мечтающим о карьере босса гоночной команды?

Много работайте. Будьте открытыми, честными и корректными. Правильное отношение к работе и открытость.

Как выглядит ваш обычный рабочий день?

У нас три базы: в Италии, в США и в Англии. Мой главный офис в Америке, и в понедельник после гонки я лечу в США. Хотя иногда могу остаться и в Европе. Но во время пандемии я работаю удаленно, из моего дома в Италии. И в итоге я всегда на работе. Первую половину неделю я занимаюсь тем же, чем многие менеджеры в разных сферах. А потом начинается гоночный уик-энд...

А день во время гоночного уик-энда?

Утром проходят разные встречи и брифинги. Где-то ты участвуешь активно, где-то просто слушаешь – к примеру, на технических брифингах с участием инженеров и пилотов. Потом общение с прессой. Потом, если машина хороша, ты с нетерпением ждешь результатов заездов. Если машина так себе – ждешь, когда все кончится.

Что касается гонки, то в эти два часа у меня не слишком много работы. Могу пообщаться с главным гоночным инженером, но под контролем ситуацию держит именно он. Если тебе необходимо вмешиваться в события по ходу гонки – значит, подчиненные не справляются. Значит, у тебя проблемы с кадрами. Командовать командой во время заезда – особая работа, и не главе коллектива ей заниматься. Конечно, ошибки случаются везде – и я могу о чем-то сказать подчиненным, дать им совет, который они примут к исполнению. Но это скорее исключение.

Гюнтер Штайнер в паддоке Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Что еще людям стоит знать об этой работе?

Она порой оборачивается серьезным стрессом. И здесь надо работать очень много. Ваша семья должна хорошо вас понимать. Потому что в команде Ф1 у вас всегда достаточно сложных моментов, и дополнительный стресс извне вам не нужен. Но когда все получается, эта работа дает невероятные эмоции. У нас сейчас не тот момент, мы не слишком конкурентоспособны – но я уверен, наше время придет. Сдаваться нельзя. Дело не в том, как низко ты упал – дело в том, как быстро ты поднялся.

P.S. Статья была подготовлена при участии сервиса Motorsport Jobs. На сайте Motorsport Jobs всегда можно найти актуальные вакансии в гоночной сфере, включая вакансии в команде Haas.