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Формула 1 Интервью

Интервью со Штайнером: каково это – быть главой команды Ф1

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Руководитель Haas подробнее рассказал нам о работе, которая представляет собой своеобразную смесь стресса, азарта, страсти и престижа

Интервью со Штайнером: каково это – быть главой команды Ф1

Гюнтер Штайнер возглавляет команду Haas с момента ее дебюта в чемпионате Формулы 1 в 2016 году. В гонках же он проработал больше 35 лет. Как же добраться до столь ответственного поста? Какие навыки и какой опыт для этого нужны? Мы попросили ответить на эти вопросы самого харизматичного лидера Haas.

С кем можно сравнить главу команды?

С генеральным директором компании – ты руководишь командой. Формула 1 состоит из множества составляющих, причем разноплановых. Здесь есть и производство, и маркетинг, и спортивная составляющая. Здесь много всего происходит, и тебе надо быстро подключаться к разнообразным процессам, по максимуму использовать свои знания и принимать верные решения.

Чем занимается глава команды?

Управляет компанией. В крупных командах работает по 500 человек, у нас – около 200. И если в обычной компании ты раз в квартал отчитываешься перед советом директоров, здесь ты выигрываешь или проигрываешь чуть ли не каждую неделю. Каждая гонка – это событие, по результатам которого могут делаться выводы о твоей эффективности. И как о генеральном директоре судят по результатам последнего квартала, о главе команды судят по результатам последней гонки. 

Как вы стали главой команды?

Да не знаю! У каждого своя история. Я могу рассказать свою, но у других руководителей она будет другой. Я начал карьеру в автоспорте 36 лет назад и делал шаг за шагом. Забирался вверх по лестнице.

Если говорить о Haas, то я семь лет назад я пытался найти инвестора для создания новой команды, нашел его и в итоге стал руководить коллективом. Звучит не слишком сложно, но чтобы все получилось, надо хорошо знать, как тут все устроено. И конечно, знать нужных людей.

Но опять же, у каждого карьера выстраивается по-своему. Нельзя сказать, что после школы ты идешь туда-то на такое-то количество лет, а потом в какой-то момент дорастаешь до этого поста. Нет универсального рецепта. Важно иметь склонность работать с максимальной самоотдачей и любить автоспорт. И быть готовым работать много: это работа, где ты занят круглые сутки семь дней в неделю.

Я начал в 1986 году как раллийный механик. Уехал со своей родины, переехал из Италии в Бельгию, потому что любил гонки. После этого работал на разных позициях, связанных с техникой. Два года в Бельгии, потом почти десять лет в Италии. В 1996 году уехал в Великобританию, где работал с Prodrive, потом был менеджером в проекте раллийного Ford Focus, где дорос до технического директора.

После этого Ники Лауда позвал меня в выступавшую в Ф1 команду Jaguar [позже после смены собственника она превратилась в Red Bull], с чего и началась моя карьера в Ф1. Я был менеджером в Jaguar, потом был год в проекте выступлений Opel в DTM. Потом успел поработать в команде Red Bull, а еще позже с подачи Red Bull уехал в Америку, где создавал команду для NASCAR...

Ники Лауда и Гюнтер Штайнер в ролях руководителей Jaguar в 2002 году

Ники Лауда и Гюнтер Штайнер в ролях руководителей Jaguar в 2002 году

Фото: Sutton Images / Motorsport Images

Пять лет я потратил на создание своей, до сих пор существующей компании, которая занимается композитами. А потом мне в голову пришла идея создать американскую команду Ф1. Я написал бизнес-план, нашел инвесторов – и появилась Haas.

Что должно быть в наличии у претендента на эту должность?

За 36 лет все сильно изменилось. И я бы не советовал сейчас повторять мой путь. Прежде всего, требуется образование. И хорошо бы сразу понимать, какой именно апект автоспорта наиболее интересен – чтобы сразу концентрироваться на нем.

В любом случае молодым людям логично начинать с небольших команд, где есть возможность научиться сразу многому. Формула 4, кузовные гонки – это отличные варианты, чтобы понять, как все работает в гонках. Они дают отличный фундамент для дальнейшего роста. Все-таки Формула 1 весьма специфична. И попадание сразу в Ф1 – в чем-то плюс. Если начать с низов, у вас будет более широкий кругозор, вы будете шире смотреть на вещи – а если вы целитесь на руководящую должность, это как раз очень нужно.

Что еще будет полезно?

Способность быстро принимать решения. Формула 1 очень динамична. И здесь нужно быстро и четко соображать. Идеальный руководитель команды, оказавшись в той или иной ситуации, вспоминает аналогичную ситуацию из своего или чужого опыта – и быстро понимает, к какому решению его подталкивает предыдущий опыт.

Не обойтись без коммуникационных навыков. Приходится общаться с множеством людей из разных стран, учитывать разницу в культурах, и знание языков тоже поможет. Понимание того, как думают люди и какова их мотивация, помогает добиться прогресса в своей карьере. Впрочем, это актуально не только для Ф1.

И нужна страсть к гонкам. Все-таки это не вполне работа. Если дело в деньгах, есть много профессий, где можно зарабатывать больше, а работать меньше. Так что, без увлеченности автоспортом вы здесь просто потеряете зря время.

Gunther Steiner, Team Principal, Haas F1, on the pit wall

Gunther Steiner, Team Principal, Haas F1, on the pit wall

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Каким будет ваш совет, мечтающим о карьере босса гоночной команды?

Много работайте. Будьте открытыми, честными и корректными. Правильное отношение к работе и открытость.

Как выглядит ваш обычный рабочий день?

У нас три базы: в Италии, в США и в Англии. Мой главный офис в Америке, и в понедельник после гонки я лечу в США. Хотя иногда могу остаться и в Европе. Но во время пандемии я работаю удаленно, из моего дома в Италии. И в итоге я всегда на работе. Первую половину неделю я занимаюсь тем же, чем многие менеджеры в разных сферах. А потом начинается гоночный уик-энд...

А день во время гоночного уик-энда?

Утром проходят разные встречи и брифинги. Где-то ты участвуешь активно, где-то просто слушаешь – к примеру, на технических брифингах с участием инженеров и пилотов. Потом общение с прессой. Потом, если машина хороша, ты с нетерпением ждешь результатов заездов. Если машина так себе – ждешь, когда все кончится.

Что касается гонки, то в эти два часа у меня не слишком много работы. Могу пообщаться с главным гоночным инженером, но под контролем ситуацию держит именно он. Если тебе необходимо вмешиваться в события по ходу гонки – значит, подчиненные не справляются. Значит, у тебя проблемы с кадрами. Командовать командой во время заезда – особая работа, и не главе коллектива ей заниматься. Конечно, ошибки случаются везде – и я могу о чем-то сказать подчиненным, дать им совет, который они примут к исполнению. Но это скорее исключение.

Гюнтер Штайнер в паддоке

Гюнтер Штайнер в паддоке

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Что еще людям стоит знать об этой работе?

Она порой оборачивается серьезным стрессом. И здесь надо работать очень много. Ваша семья должна хорошо вас понимать. Потому что в команде Ф1 у вас всегда достаточно сложных моментов, и дополнительный стресс извне вам не нужен. Но когда все получается, эта работа дает невероятные эмоции. У нас сейчас не тот момент, мы не слишком конкурентоспособны – но я уверен, наше время придет. Сдаваться нельзя. Дело не в том, как низко ты упал – дело в том, как быстро ты поднялся.

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P.S. Статья была подготовлена при участии сервиса Motorsport Jobs. На сайте Motorsport Jobs всегда можно найти актуальные вакансии в гоночной сфере, включая вакансии в команде Haas.

 

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