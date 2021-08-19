Интервью Сайнса об адаптации в Ferrari и звездных напарниках

Карлос Сайнс в этом году перешел из McLaren в Ferrari. Многие эксперты прогнозировали, что испанец станет вторым номером при Шарле Леклере, но к летнему перерыву Сайнс на три очка опережает напарника.

Сам гонщик доволен своей интеграцией в Скудерии, хотя и рассчитывает повысить стабильность выступлений.

«Цель любого пилота – быть самым лучшим, а не только победить напарника, – цитирует Сайнса AMuS. – Я все начал с начала и у меня многое было под сомнением. Я знал, что буду сражаться с одним из быстрейших, если не быстрейшим пилотом. При этом он хорошо знает машину и встроен в команду. Но в середине сезона могу сказать, что доволен своей работой.

Скорость у меня была сразу, но надо работать над цельными уик-эндами без ошибок. Стабильность приносит очки. Надеюсь, я смогу ее повысить. Последние этапы после Франции были хорошими».

В этом году время на адаптацию в новых командах потребовалось таким признанным мастерам, как Даниэль Риккардо, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. А вот у Сайнса все прошло относительно гладко. Карлос считает, что в этом ему помог опыт прошлых переходов:

«Я с детства быстро адаптируюсь. Я всегда вскоре начинал чувствовать себя на своем месте в новых машинах и сериях, это у меня в крови. Плюс мне помог опыт, я уже три раза менял команды в Ф1 и знал, в чем задача.

У меня бывали спады при переходе из Toro Rosso в Renault и из Renault в McLaren. Может понадобиться несколько гонок, чтобы освоиться в новой машине. Я говорил о сложностях еще при прошлых переходах, но мне никто не верил. Поверили только теперь, когда 4-5 пилотов сменили команды и стали уступать новым напарникам».

Леклер стал уже третьим звездным напарником в карьере Сайнса – ранее Карлос выступал с Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом. Бытует мнение, что испанец остается в тени своих партнеров. Но сам он с такой постановкой вопроса не согласен:

«Если тебя подписывает Ferrari, значит ты что-то сделал правильно. Я всегда чувствовал, что меня ценят в командах, даже после моего ухода из них. Когда говорят, что я остаюсь в тени, я этого не понимаю.

Неважно, с кем я сражался, с Максом, Нико, Ландо или Шарлем, я никогда не чувствовал, что я медленнее или не способен на то, на что способны они. Я всех их побеждал, всех заставлял выступать на пределе, и считаю это достижением.

Я и сам считаю Макса, Ландо и Шарля одними из лучших, и потому мне нравится бороться с ними. Они сделали меня лучше, как пилота».