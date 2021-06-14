Интервью Квята: звонки из Red Bull, Алонсо и переход в NASCAR

В конце прошлого сезона Даниил Квят во второй раз покинул Формулу 1, лишившись места в AlphaTauri. Тем не менее, россиянин верит, что у него есть шанс на очередное возвращение.

Зимой Квят стал резервным пилотом Alpine, а в прошедшем мае поработал на шинных тестах Pirelli. Пока новых заездов для Квята не планируется, но он готов сесть за руль болида в случае необходимости. А на 2022 год и далее его приоритетом остается возвращение в статус боевого пилота.

«Я хочу гоняться, где бы то ни было, – сказал Квят в интервью Motorsport.com. – Конечно, в первую очередь я думаю про Ф1. В основном потому, что чувствую в себе нереализованный потенциал. Надеюсь, другое окружение, чем то, в котором я был прежде, подойдет мне больше. Я хотел бы получить такой шанс.

Но не важно, чего ты хочешь – иногда возможность есть, а иногда ее нет. Скоро узнаем, все решится в следующую пару месяцев.

Если не получится [с Ф1], то есть много других серий, где можно наслаждаться интересной борьбой и жить этим».

А вот говорить со своим бывшим боссом по системе Red Bull Квят не намерен: «Если ему нужно, то у него есть мой номер. Но я уже все сказал об этом в недавнем интервью».

При этом Даниил не стал утверждать, что его отношения с Red Bull закончены: «Я такого не говорил. И многого не скажу. К этой теме и так много внимания. У них есть мой номер, и я знаю тех, кто хочет мне позвонить, но не может по разным причинам. На этом и оставим тему».

Квят попал в Red Bull после первого же сезона в Toro Rosso, но продержался там всего полтора года. Вернувшись в Фаэнцу в мае 2016-го, к концу 2017-го он вообще лишился места в Ф1. Но в 2019-м неожиданно вернулся. Вместе с AlphaTauri он взял подиум, но проигрывал своему напарнику Пьеру Гасли и был уволен.

«Я ни о чем не жалею, – уверяет россиянин. – Глядя на их нынешнюю ситуацию с пилотами, я начинаю гордиться своими результатами еще сильнее. И, честно говоря, не представляю, что мог бы сделать лучше.

Это придает мне уверенности на будущее. Сначала я был расстроен, но глядя на то, как справляются другие, могу гордиться собой.

Я попал в команду и сразу смотрелся хорошо. Но момент был неподходящий. Не стану продолжать эту тему, просто надеюсь на новый шанс. У меня есть ощущение незаконченности. По-моему, потенциал у меня гораздо выше, чем то, чего я добился».

Квят уверяет, что после ухода из Red Bull Alpine не была его единственным вариантом: «Возможностей было много, но имен называть не стану. У меня был выбор. Я выбрал Alpine, потому что этот вариант давал мне больше возможностей и работы. А я люблю работать!

Все прошло быстро. Им нужен был пилот, и они связались со мной. Я разговаривал в основном с руководителем Лораном Росси и мы пришли к соглашению».

В 2018-м Квят уже провел целый сезон в роли пилота симулятора Ferrari. Но тогда не числился резервным гонщиком: «Тогда ковида не было, ситуация была другая. А теперь нужно физически присутствовать на трассе, ведь не знаешь наверняка, что случится в четверг.

Тут нужен был опытный человек, который сможет сразу сесть за руль, если придется. Сейчас к роли резервиста относятся серьезнее. Моя задача в основном в этом, плюс я работаю на симуляторе, чтобы быть в форме».

Телеведущий Уилл Бакстон и Даниил Квят, Alpine F1 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Работать в Энстоуне Квяту нравится: «Всегда интересно побывать в другой команде. Я был на факторе, работал на симуляторе, и все увиденное мне понравилось. Потенциал у команды очень высок. Это настоящий гоночный коллектив с историей.

Некоторые люди работают тут много лет и придают ей особый дух. Они любят конкурировать, но очень спокойны. Все сессии проходят гладко, редко возникают проблемы. Мне нравится команда и я считаю, у нее огромный потенциал».

Квят также получил возможность поработать рядом с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо:

«В Ferrari у меня была возможность наблюдать за Райкконеном и Феттелем, двумя чемпионами. Фернандо двукратный чемпион и мне нравится смотреть за ним и слушать, что он говорит инженерам. Честно говоря, ничего удивительного в этом нет, но понять интересно. Работа есть работа, но он очень мотивирован и отдается ей полностью».

В 2021 году у Квята нет никакой гоночной программы, но он уже задумался о ней на следующий сезон: «Я ко всему открыт и скоро начну рассматривать варианты. Я в этом деле ради побед. И в какой бы категории я не оказался, я буду смотреть на то, есть ли там возможности для побед.

Я посмотрю, кто сильнее всех захочет со мной работать. И где будут самые высокие шансы на успех. IndyCar, Hypercar, Формула Е, даже NASCAR. Я еще многое могу дать Ф1, но если дверь закрыта, я пойму это и двинусь дальше. Не сомневайтесь».