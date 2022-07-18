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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Инсайд: во Франции Ferrari поставит Сайнсу новый мотор

Хотя у Карлоса есть в распоряжении почти свежая силовая установка, команда из тактических соображений решила провести ему замену в преддверии предстоящего этапа

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Инсайд: во Франции Ferrari поставит Сайнсу новый мотор
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Несмотря на очевидную скорость, Ferrari постоянно теряет очки в гонках из-за технических отказов. Последний из них имел место на недавней гонке в Шпильберге, где у занимавшего второй место Карлоса Сайнса эффектно сгорел мотор. 

Как мы уже писали, гонщика подвел не новый агрегат, который испанцу поставили в Сильверстоуне, а один из старых. Это значит, что прямо сейчас Карлос может продолжать выступления, не опасаясь нового отказа (насколько подобное возможно по отношению к Ferrari).

Однако в Маранелло, проанализировав имеющуюся информацию, пришли к решению уже сейчас установить Сайнсу полностью новую силовую установку. Это значит, что предстоящую гонку в Ле-Кастелле пилот будет начинать последним.

Кроме того, источник итальянской редакции Motorsport.com сообщил, что на одной из трасс, где можно обгонять – в Спа или Монце – Карлосу дополнительно обновят компоненты гибридной системы. Так как правила позволяют дорабатывать их до первого сентября, Скудерия как раз подготовила усовершенствованную версию, которая добавляет еще несколько лошадиных сил. Поговаривают, что именно она позволила Мику Шумахеру так здорово проехать в Шпильберге. 

У Шарля Леклера ситуация с моторами чуть менее напряженная, в Канаде гонщику уже поставили четвертый по счету, что дает возможность еще какое-то время обойтись без новых замен и штрафов. 

Тем временем департамент моторов в Маранелло сейчас направил главные усилия на доработки, которые повысят надежность. По суммарной пройденной гоночной дистанции Ferrari занимает сейчас самое последнее место с результатом 5280 км. К слову, на двух строчках над ней в таблице располагаются Haas и Alfa Romeo…

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