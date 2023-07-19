Инсайд: три команды превысили лимит бюджетов по итогам 2022 года
По информации наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, после анализа финансовой отчетности у руководства спорта возникли претензии к трем участникам чемпионата
По итогам прошлогоднего аудита стало понятно, что команды Ф1 научились ловко скрывать свои реальные расходы, используя различные условно-легальные схемы. Потому в этот раз контролирующие органы подошли к задаче куда более серьезно и масштабно.
Однако FIA вновь не удалось избежать утечек о ходе проверки документов. Не успел глава Ф1 Стефано Доменикали напомнить федерации, что очень желательно не затягивать с публикацией отчета, так как это приводит к нездоровой ситуации и множеству сплетен, как инсайдеры сообщили интересную информацию
Как поговаривают, после первичной проверки вопросы возникли к трем командам Формулы 1. Кто именно оказался под подозрением, и какой характер носят нарушения, разузнать пока не удалось, однако теперь их ждет дополнительный углубленный аудит.
В 2022 году Red Bull уличили в превышении лимита бюджета, а у Aston Martin и Williams нашли процессуальные нарушения, но их траты были в пределах допустимого. «Быки» получили серьезный штраф – $7 млн и ограничение на 10% времени работы в аэродинамической трубе. Две другие команды отделались небольшими выплатами.
При этом официальный финансовый отчет FIA был опубликован в октябре. Сейчас едва ли стоит рассчитывать на значительное ускорение этого процесса, так как параллельно федерация занимается отбором новый команд для Ф1 и подведением итогов тендера среди шинников.
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Инсайд: три команды превысили лимит бюджетов по итогам 2022 года
Инсайд: три команды превысили лимит бюджетов по итогам 2022 года Инсайд: три команды превысили лимит бюджетов по итогам 2022 года
Доменикали предложил строже наказывать за перерасход бюджета
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