Инсайд: стали известны конструктивные решения Ferrari 2024 года

Завершив сезон на третьем месте, Скудерия стала при этом единственной командой, сумевшей отобрать хоть одну победу у Red Bull. И хотя до старта нового чемпионата еще три месяца, из Маранелло уже понемногу просачивается информация о том, на что конструкторы обратили главное внимание при работе над новой машиной.

Технический штаб под руководством Энрико Кардиле решился на радикальные переделки с использованием самых успешных идей конкурентов, прежде всего Red Bull. Речь идет о новых кузовных панелях, а также о более компактной транcмиссии.

Как поговаривают, коробка передач в длину останется такой же, как на SF-23. Это значит, что и колесная база едва ли изменится значительно. А вот в ширину конструкторы смогли сделать коробку на 20 мм более узкой. Это даст возможность увеличить ширину диффузора и добавить машине прижима.

В теории это должно позволить не так сильно разворачивать плоскости заднего крыла и тем самым повысить скорость на прямых без потери общей аэродинамической эффективности.

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Безусловно, у такого решения есть не только плюсы. Во-первых, более узкая коробка не обеспечивает той же прочности на изгиб, что снижает общую жесткость шасси. Это может ухудшить управляемость. С другой стороны, более компактные механизмы дают некоторую экономию веса.

Но есть и еще один минус – он связан с необходимостью адаптироваться под геометрию задней подвески. Как известно, ее рычаги крепятся именно к картеру коробки. Как ранее стало известно Motorsport.com, Ferrari сохранит прежнюю схему: толкатели спереди и тянущие рычаги сзади. При этом кинематика претерпит серьезные изменения с использованием идей Red Bull (хотя на RB19 сзади используются толкатели).

Ветви рычагов подвески будут сильно разнесены, а в задней, кроме того, планируется придать изгиб передней ветви верхнего рычага. Все эти меры призваны добавить шасси стабильности и помочь бороться с «клевками» на торможениях. Добиться этого в команде хотят за счет того, что новая подвеска должна снизить зависимость поведения машины от величины дорожного просвета. Побочным, но также весьма важным эффектом станет уменьшение нагрузки на резину.

Понтоны «676-й» будут опускаться к днищу в задней части, как у Red Bull. Радиаторы планируется сделать более узкими спереди, что поможет направлять больше воздуха в «подрез» у днища. Одновременно нижний брус боковой защиты опустят до предела, чтобы он также не мешал протеканию потоков.

Иллюстрация: Джорджо Пиола Передний фланец шасси Red Bull Racing RB19

Ожидается, что при этом машина может стать немного тяжелее. Возможно, передняя часть монокока получит вместо прямоугольного сечение с «килем» – как у Red Bull на иллюстрации выше.

Инсайдеры говорят, что в Маранелло царит позитивная атмосфера – связанная, в том числе, с появлением полутора десятков молодых инженеров, перешедших из Red Bull и Mercedes. Они подтвердили точку зрения, что Скудерии по силам добиться хорошей скорости без изменения глобальной концепции.

Тем временем бригада Энрико Гуалтьери, отвечающего за силовые установки, уделяет сейчас основное внимание вопросам картографии рекуператора. Эти работы начались в середине 2023 года и уже принесли реальную пользу за счет более грамотного использования электрической энергии на разгонах.