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Инсайд: протест Aston Martin приведет к изменению итогов Гран При Австрии

Как стало известно Motorsport.com, хотя FIA и отложила решение по нарушениях пределов трассы из-за трудоемкости анализа, результаты воскресной гонки точно претерпят изменения

Мэтт Кью
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После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Спустя пару часов после воскресного финиша в Шпильберге стало известно, что команда Aston Martin подала протест на результаты гонки. Суть претензий была в том, что по ходу дистанции судьи FIA назначили далеко не все наказания, положенные за выезд за пределы трассы. 

Вскоре стало известно, что вопрос оказался в высшей степени сложным – по ходу 71 круга было зафиксировано более 1200 эпизодов, которые потенциально могут содержать нарушение. Полный анализ такого объема данных отложили на более поздний срок.

Обновление: FIA присудила 12 штрафов, переписав итоги Гран При Австрии

Как оказалось, в нескольких случаях действительно можно говорить о назначении новых наказаний – четыре выезда за белую линию наказываются пятью секундами. 

Финальную классификацию обещают опубликовать позже, но источники Motorsport.com сообщили, что на основе уже рассмотренных эпизодов какие-то перестановки точно состоятся. 

Также есть основания говорить, что главной мишенью протеста Aston является Карлос Сайнс. Тот финишировал в гонке четвертым, получив пять секунд штрафа. Еще одно аналогичное наказание приведет к перестановке испанца с четвертого места на пятое, а два – на шестое, позади Фернандо Алонсо. 

Представителей Ferrari и еще нескольких команд уже вызвали в дирекцию гонки. 

Ранее уже стало известно, что в командах недовольны ситуацией: после трех нарушений гонщикам должны показывать черно-белый предупреждающий флаг. Без него пилоты и их инженеры не знали об угрозе, и потому не принимали мер предосторожности. 

Мы следим за развитием событий, однако новостей теперь стоит ждать уже в понедельник утром. 

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