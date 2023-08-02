Инсайд: моторы Haas с 2024 года получат имя Alfa Romeo

Слухи о потенциальном альянсе Haas и Alfa Romeo впервые начали циркулировать в паддоке еще прошлой осенью – вскоре после того, как Sauber связала свое будущее с Audi, что делало невозможным дальнейшее партнерство с итальянским производителем.

В конце весны разговоры об этом начались вновь, когда в Монако управляющий директор Alfa Жан-Мишель Импарато был замечен в компании главы Haas Гюнтера Штайнера. Тиролец тогда, отвечая на вопросы репортеров, заявил лишь, что американская команда точно не будет продана.

Впрочем, формат присутствия Alfa Romeo в Ф1, который стартовал в 2017 году с легкой руки тогдашнего босса FIAT Серджо Маркионне, никогда не предусматривал технической составляющей. Команда лишь клеила свои наклейки на машины Sauber и была очень довольна маркетинговой отдачей.

Как сообщили источники итальянской редакции Motorsport.com, после анализа возможных вариантов в Формуле 1 и марафонском чемпионате WEC в Alfa Romeo решили окончательно остановиться на Haas. Однако сотрудничество будет проходить не в формате титульного спонсорства, как с Sauber. Вместо этого с 2024 года команда переименует моторы Ferrari в Alfa Romeo.

Такая практика является обычной для Формулы 1 – можно вспомнить, как два десятилетия назад Prost использовала двигатели из Маранелло под брендом Acer, а совсем недавно Red Bull называла свои силовые установки TAG Heuer.