Инсайд: Масса выбрал тактику действий в тяжбе за титул 2008 года

В начале апреля гоночные СМИ облетела весть о том, что Фелипе Масса нацелился переписать историю. Узнав из свежего интервью Берни Экклстоуна, что в 2008 году коммерческий босс Ф1 знал об умышленной аварии Нельсона Пике в Сингапуре, но не отменил итоги той гонки, бразилец заявил о желании добиться пересмотра результатов всего сезона.

В общем зачете Масса 15 лет назад проиграл всего одно очко Льюису Хэмилтону, но если не учитывать результаты сингапурской гонки, то титул достался бы именно Фелипе.

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Изначально Масса говорил, что просто изучит повнимательнее связанные с этим делом законы – и лишь потом примет решение, как быть дальше.

За прошедшие недели стало понятно, что бывший гонщик решил взяться за дело всерьез. Motorsport.com стало известно, что он уже сформировал бригаду из адвокатов, которые будут представлять его интересы – а также принял решение отказаться от любых комментариев о развитии событий.

Сейчас 41-летний Масса является официальным послом Ф1 и часто приезжает на этапы. В частности, он собирается посетить майский Гран При Майами. Однако попытки получить там от Фелипе какие-то подробности, по всей видимости, потерпят неудачу.

При этом, по мнению экспертов, шансы Массы на успешный исход предприятия в любом случае невелики, так как FIA не подчиняется никаким национальным или международным судам.