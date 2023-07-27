Инсайд: Liberty предложила новый формат спринтов с 2024 года

В этот уик-энд в Спа соберется Комиссия Ф1 – ключевой орган спорта, который определяет его правила и будущее. Именно его решения выносятся на утверждение Всемирного совета FIA, после чего вступают в силу.

В этот раз на повестке дня будет несколько очень важных вопросов, включая выравнивание возможностей моторов и отказ от термочехлов. Также в списке значится и обсуждение спринтерского формата Гран При.

Как стало нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, собравшимся предложат новое расписание, разработанное промоутерами спорта из Liberty Media. Предварительно его уже обсудили с FIA и командами, и у тех не нашлось принципиальных возражений.

Суть идеи в том, чтобы оставить тренировку первой сессией уик-энда, как и сейчас. А вот следом за ней в пятницу будет проходить квалификация спринта.

Сама короткая гонка переедет на утро субботы, а после обеда в тот же день пилотов ждет главная квалификация. Основная гонка сохранится без изменений.

Такой прядок упростит ситуацию и исключит путаницу. Сейчас пятничная квалификация определяет воскресную решетку, что порой сбивает с толку.

Единственным вопросом нового расписания остается проведение субботней квалификации через несколько часов после финиша спринтерской гонки – подобный формат прежде никогда не использовался в Ф1 и может вызвать у кого-то недовольство.

Решение Комиссии Ф1 считается принятым, если его поддержали FIA, Ф1/Liberty и как минимум восемь команд.

Расписание спринтерских Гран При

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