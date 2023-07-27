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Инсайд: Liberty предложила новый формат спринтов с 2024 года

Как стало известно Motorsport.com, расписание сессий Гран При с будущего сезона может быть значительно скорректировано

Роберто Кинкеро
Автор:
Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team

В этот уик-энд в Спа соберется Комиссия Ф1 – ключевой орган спорта, который определяет его правила и будущее. Именно его решения выносятся на утверждение Всемирного совета FIA, после чего вступают в силу. 

В этот раз на повестке дня будет несколько очень важных вопросов, включая выравнивание возможностей моторов и отказ от термочехлов. Также в списке значится и обсуждение спринтерского формата Гран При.

Как стало нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, собравшимся предложат новое расписание, разработанное промоутерами спорта из Liberty Media. Предварительно его уже обсудили с FIA и командами, и у тех не нашлось принципиальных возражений. 

Суть идеи в том, чтобы оставить тренировку первой сессией уик-энда, как и сейчас. А вот следом за ней в пятницу будет проходить квалификация спринта. 

Сама короткая гонка переедет на утро субботы, а после обеда в тот же день пилотов ждет главная квалификация. Основная гонка сохранится без изменений. 

Такой прядок упростит ситуацию и исключит путаницу. Сейчас пятничная квалификация определяет воскресную решетку, что порой сбивает с толку.  

Единственным вопросом нового расписания остается проведение субботней квалификации через несколько часов после финиша спринтерской гонки – подобный формат прежде никогда не использовался в Ф1 и может вызвать у кого-то недовольство. 

Решение Комиссии Ф1 считается принятым, если его поддержали FIA, Ф1/Liberty и как минимум восемь команд. 

Расписание спринтерских Гран При

Время Сессия, сейчас Сессия, проект
пятница, утро  тренировка тренировка
пятница, день квалификация квалификация спринта
суббота, утро квалификация спринта спринт
суббота, день спринт квалификация
воскресенье гонка гонка
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