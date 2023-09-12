Инсайд: FIA выбрала Andretti 11-й командой Ф1, теперь слово за Liberty

В самом начале февраля Международная автомобильная федерация объявила о тендере для новых команд Формулы 1 – заранее предупредив потенциальных кандидатов, что не гарантирует ни одному из них место в пелотоне.

Тщательный анализ поданных заявок – сейчас уже можно утверждать, что их оказалось четыре – продолжался все лето. Претендентов оценивали по техническому уровню и качеству персонала, финансовому положению, грамотным планам и значимости для спорта.

Еще в июле в СМИ просочились слухи, будто в итоге пропуск в паддок получат американский проект Andretti-Cadillac, который изначально выглядел фаворитом из-за поддержки автопроизводителя GM, а также известная по молодежным формульным сериям Hitech, заявку которой поддержал один из богатейших предпринимателей Казахстана Владимир Ким.

Теперь эта история получила развитие. Как сообщили источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, FIA приняла окончательное решение и объявит его в течение ближайших трех недель. Федерация решила допустить в Ф1 только Andretti, дебют которой состоится в 2025 году.

Аргументами в пользу этой заявки стали работающая база в британском Бэнбери, где уже сейчас трудятся более сотни человек, а также многолетний контракт с Renault на поставку силовых установок и ряда других деталей машины.

При этом с 2026 года, когда сменится регламент на моторы, General Motors станет принимать более активное участие в их создании.

Майкл Андретти Фото: Марк Саттон

Слово за Liberty

Мы уже рассказывали, что процедура выбора команд обострила противоречия между FIA и Формулой 1. Глава федерации Мохаммед Бин Сулайем, который зимой вынужден был отказаться от попыток контроля над спортом, с помощью новых участников рассчитывал получить дополнительные рычаги воздействия на чемпионат.

После объявления о тендере существующие команды крайне холодно отзывались об этих планах, прежде всего из-за нежелания делиться призовыми. Их не убедило даже создание многомиллионного компенсационного фонда, который должны наполнить новички.

Именно поэтому в процедуре отбора было изначально прописано согласование согласование итогового решения с промоутерами из Liberty Media. И как раз одобрение коммерческих боссов сейчас выглядит главным препятствием для Andretti.

Вопрос является весьма деликатным. С одной стороны, FOM не хочет скандала, а равно и судебной тяжбы. С другой, промоутерам было бы неверно ссориться с десятью существующими коллективами ради одного нового. Но также верно, что команда Майкла Андретти выполнила очень жесткие требования и доказала, что по своему уровню соответствует Формуле 1. Учитывая поддержку GM, в ее значимости для спорта тоже сомневаться не приходится.

Так что Liberty, скорее всего, попробует путем переговоров отыскать компромисс, который в той или иной степени устроит все заинтересованные стороны – и одобрит дебют американцев. А чуть позже, когда придет время подписывать новые Договоры согласия, все финансовые условия будут окончательно зафиксированы, и тогда Andretti Global окончательно станет полноценным участником Ф1.