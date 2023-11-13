Инсайд: Ferrari вычислила ошибку электроники, отправившую Леклера в барьер

Для Шарля Леклера бразильская гонка закончилась, так и не начавшись. Монегаск должен был стартовать вторым, но на прогревочном круге Ferrari отказалась слушаться своего пилота в шестом повороте. Как вскоре стало известно, источником бед стал датчик дифференциала, который подал сигнал тревоги и заблокировал всю гидравлику SF-23.

На машине отключились электронные тормоза, усилитель руля, а следом и силовая установка. Шарль потерял контроль над ней и ударился в барьер, а попытка перезапустить систему привела к повторению ошибки.

Спустя неделю, как сообщили источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com, инженерам Скудерии удалось восстановить полную картину случившегося.

Началось все с того, что сам Шарль по ходу прогревочного круга чересчур замедлился. Когда скорость стала опасно низкой для некоторых систем его машины, датчик дифференциала подал сигнал тревоги. Однако по какой-то причине система была настроена так, что эта тревога оказалась глобальной.

Вместо того, чтобы изолировать всего один узел, где есть риск каких-то проблем, и затем восстановить его работоспособность, на машине разом ушла в «перезагрузку» вся гидравлика.

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF-23, на прогревочном круге

Таким образом, полностью работоспособная SF-23 оказалась в барьере, а затем и вообще вне игры, из-за череды нелепых случайностей. Разумеется, сейчас в Маранелло уже обновили свои электронные системы, исправив выявленные ошибки. Леклеру это уже никак не поможет, но хотя бы можно не опасаться повторения чего-то такого в будущем.

Между тем, как поговаривают, Ferrari получила весьма обнадеживающие результаты при подготовке на симуляторе к предстоящему Гран При Лас-Вегаса. На трассе, которая по конфигурации ближе всего к бакинской, алые машины должны быть достаточно быстры. И, хочется верить, смогут хотя бы доехать до старта…