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Инсайд: Ferrari установила причину проблем на машине Сайнса

Гоночные машины участников Ф1 отправили в Остин напрямую из Катара. Тем временем в Маранелло провели анализ повреждения топливной системы на SF-23 испанского пилота

Франко Нуньес
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Карлос Сайнс не смог выйти на старт Гран При Катара – меньше чем за час до начала гонки механики Скудерии обнаружили в процессе заправки серьезную течь топлива, устранить которую за оставшееся время было уже нереально. 

В следующие выходные Формула 1 проводит уик-энд в американском Остине. Ferrari смогла разобраться в деталях отказа и доставит нужные для ремонта запчасти в Техас прямо со своей базы. Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, источником течи стало физическое повреждение топливного бака. 

В Катаре механики успели откачать часть горючего и удалить все последствия протечки внутри машины и в гараже, чтобы не рисковать безопасностью. После этого они подтянули те соединения заправочного канала, до которых возможно было добраться. 

Следом была предпринята новая попытка заправки. В тот момент, когда она была практически завершена, утечка возобновилась. В команде приняли решение отказаться от гонки, так как добраться до поврежденного места не представлялось возможным.

Карллос Сайнс, Scuderia Ferrari

Карллос Сайнс, Scuderia Ferrari

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В команде изначально назвали причиной проблем вибрационные нагрузки на шасси про проезде поребриков. Как оказалось, поврежден оказался сам топливный бак. Так как он должен отвечать требованиям к безопасности, прописанным в стандарте FIA FT5-1999, вносить изменения в его конструкцию запрещено, так что исправить поломку в любом случае можно было только заменой. 

Детальный анализ, проведенный на базе, выявил в верхней части бака производственный дефект. Он был небольшим, но вибраций от проезда поребриков хватило, чтобы усугубить ситуацию и вызвать утечку. В команде исключили, что повреждение бака могло стать следствием человеческой ошибки одного из механиков, работавших с машиной в Катаре. 

В Остине на SF-23 Карлоса установят новый бак. При этом проведенные командой симуляции показали, что американская трасса должна подойти Скудерии лучше, чем «Лосаил».

Год назад Сайнс стартовал в Остине с поула, но в первом же повороте в него въехал сзади Джордж Расселл. 

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