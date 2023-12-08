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Инсайд: Ferrari согласилась на условия Сайнса, чтобы удержать его

После слов большого босса Джона Элкана о том, что Скудерия сохранит обоих гонщиков после 2024 года, многократно выросло число слухов о будущем Шарля Леклера и Карлоса Сайнса

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari, Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

В начале декабря президент Ferrari Элканн прямо заявил в интервью Gazzetta dello Sport: «Сайнс и Леклер? Они оба останутся».

И если применительно к Шарлю такой сценарий изначально выглядел более чем вероятным, так как его в Маранелло по-прежнему считают своей главной звездой, то с будущим Карлоса, чей контракт также истекает в конце 2024-го, вопросов было больше. 

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По ходу прошедшего чемпионата слухи сначала сватали испанца в Audi, потом говорили, что он запросил у Ferrari равного с Леклером контракта, но получил отказ.

После того, как недавно Gazzetta вновь подняла эту тему и еще раз сообщила поклонникам Ф1 о пятилетнем соглашении Шарля с опционом на продление после двух (или, возможно трех) первых сезонов, появилась кое-какая информация и про Сайнса. 

На страницах онлайн-издания Formu1a.uno репортер Джилиано Дукесса – его называют неплохо информированным – со ссылкой на собственных инсайдеров сообщил, что Карлосу тоже предложили контракт. 

Его продолжительность якобы составляет два года, а размер зарплаты гонщика будет повышен по сравнению с нынешним, хотя и не до уровня напарника.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии

Дукесса добавил, что условия устроили как Сайнса, так и команду, однако пока все же рано говорить о продлении соглашения до конца 2026 года как о свершившемся факте. 

Выступая в составе Ferrari с сезона-2021, мадридец пять раз стартовал с поула и одержал две победы – в том числе на недавнем Гран При Сингапура. Тот его успех стал единственным случаем в 2023 году, когда на вершине подиума стоял не пилот Red Bull Racing.

До финала в Абу-Даби Карлос занимал четвертое место в чемпионате пилотов, опережая Леклера, однако неудача в Абу-Даби разом отбросила гонщика на седьмую строчку итоговой таблицы.

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