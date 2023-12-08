Инсайд: Ferrari согласилась на условия Сайнса, чтобы удержать его
После слов большого босса Джона Элкана о том, что Скудерия сохранит обоих гонщиков после 2024 года, многократно выросло число слухов о будущем Шарля Леклера и Карлоса Сайнса
В начале декабря президент Ferrari Элканн прямо заявил в интервью Gazzetta dello Sport: «Сайнс и Леклер? Они оба останутся».
И если применительно к Шарлю такой сценарий изначально выглядел более чем вероятным, так как его в Маранелло по-прежнему считают своей главной звездой, то с будущим Карлоса, чей контракт также истекает в конце 2024-го, вопросов было больше.
По ходу прошедшего чемпионата слухи сначала сватали испанца в Audi, потом говорили, что он запросил у Ferrari равного с Леклером контракта, но получил отказ.
После того, как недавно Gazzetta вновь подняла эту тему и еще раз сообщила поклонникам Ф1 о пятилетнем соглашении Шарля с опционом на продление после двух (или, возможно трех) первых сезонов, появилась кое-какая информация и про Сайнса.
На страницах онлайн-издания Formu1a.uno репортер Джилиано Дукесса – его называют неплохо информированным – со ссылкой на собственных инсайдеров сообщил, что Карлосу тоже предложили контракт.
Его продолжительность якобы составляет два года, а размер зарплаты гонщика будет повышен по сравнению с нынешним, хотя и не до уровня напарника.
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии
Дукесса добавил, что условия устроили как Сайнса, так и команду, однако пока все же рано говорить о продлении соглашения до конца 2026 года как о свершившемся факте.
Выступая в составе Ferrari с сезона-2021, мадридец пять раз стартовал с поула и одержал две победы – в том числе на недавнем Гран При Сингапура. Тот его успех стал единственным случаем в 2023 году, когда на вершине подиума стоял не пилот Red Bull Racing.
До финала в Абу-Даби Карлос занимал четвертое место в чемпионате пилотов, опережая Леклера, однако неудача в Абу-Даби разом отбросила гонщика на седьмую строчку итоговой таблицы.
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