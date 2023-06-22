Инсайд: Ferrari пошла ва-банк с бюджетом на доработки

В Маранелло решились на очень смелый шаг.

Еще в Канаде глава Ferrari Фредерик Вассер рассказывал репортерам, что доработки для машины будут появляться на каждом из летних этапов, а последний большой пакет команда привезет в начале сентября в Монцу.

Однако на брифинге после возвращения из Монреаля это решение после серьезных обсуждений было пересмотрено. Теперь команда ускорит доработки, чтобы завершить их до августовского перерыва. На этот будет израсходован весь бюджет, который изначально был заложен на улучшение машины в 2023 году.

Что стало причиной такого выбора? Позитивные изменения, которые стали очевидными в Канаде (пусть даже их и не получилось конвертировать в результаты), позволили говорить, что команда наконец-то нашла общий язык с машиной SF-23. Возможность преодолевать длинные гоночные отрезки и не страдать от быстрого износа шин сулит большие выгоды в будущем.

Следует признать, что трасса Жиля Вильнева не слишком нагружает резину, в этом отношении ее нельзя сравнивать с Мельбурном или Баку. Но поездка в Северную Америку подкрепила те выводы, которая команда сделала после анализа данных с шинных тестов в Барселоне.

Пьеро Феррари, вице-президент Ferrari, Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Ferrari

Был в Канаде и еще один позитивный фактор – обновления, которые появились у Aston Martin, оказались очень похожими на собственные наработки Скудерии. Это показало, что в Маранелло выбрали верное направление работы.

Источники сообщили, что на следующем этапе в Австрии у Ferrari появится доработанное днище, которое отличается проработанной трехмерной структурой. Оно призвано резко сократить вертикальную болтанку.

Кроме этого, будет перенастроена электроника гибридной системы. Это сделает подачу дополнительной электрической мощности еще более плавной, а также изменит характер ее распределения, чтобы добавить машине скорости в конце прямых – прежде это был мощный козырь Red Bull.

В Скудерии пошли на такой шаг, даже несмотря на то, что спринтерский формат австрийского уик-энда оставит командам всего одну тренировку. В таком случае ставить новинки на машину разумно только в том случае, если есть уверенность в их эффективности.

Год назад Шарль Леклер выиграл в Шпильберге, та до настоящего времени победа остается для Ferrari последней. Сейчас все здраво оценивают ситуацию и не мечтают о повторении такого результата. Но Скудерия всерьез ожидает сражения с Aston Martin и Mercedes за звание второй по силе команды пелотона.

Доработки, которые появятся в ближайших гонках, будут иметь для Скудерии ключевое значение. И дело даже не в том, что исправить их в дальнейшем уже не получится. Эти новинки должны добавить скорости SF-23 – но еще важнее, что именно на них будет базироваться новое шасси с внутренним индексом 676, работы над которым начинаются как раз сейчас.

Шарль Леклер, Ferrari Фото: Ferrari