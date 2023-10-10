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Ф1 объявила о новом контракте с Pirelli

Итальянская компания выиграла тендер у Bridgestone и продолжит работать в Больших Призах до конца 2028 года

Адам Купер
Автор:
Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, обладатель поула

Pirelli стала поставщиком Формулы 1 с сезона-2010 – и с тех пор боссы спорта регулярно продлевали ее контракт. В этот раз у итальянцев впервые появился серьезный соперник: компания Bridgestone подала заявку очень достойного уровня. 

При выборе партнера в Формуле 1 оценивают не только его технический уровень, но и коммерческие вопросы – в частности, контракты с Гран При на спонсорство и титульное партнерство. 

Дополнение: официальное объявление FIA прозвучало во вторник. 

Инсайдеры в паддоке сообщили, что федерация присудила победу в тендере миланской компании – официальное объявление будет сделано уже в ближайшие дни после утверждения решения Всемирным советом по автоспорту. 

Контракт предусматривает поставки в 2025-27 годах с опционом еще на один сезон, а также производство шин для Ф2 и Ф3. 

Как говорят, ключевым фактором при выборе поставщика стала смена регламента Ф1 с 2026 года. Bridgestone пришлось бы разрабатывать резину для сезона-2025 по одним спецификациям, а к следующему чемпионату готовить уже совсем другие шины. 

Шины Bridgestone

Шины Bridgestone

Фото: Дирк Клинсмит

Кроме того, сейчас Ф1 взяла курс на постепенный отказ от термочехлов, что еще больше усложнит задачу производителя. 

Это потребовало бы для Bridgestone большого количества тестов и дало бы одним командам повод обвинить другие, что те получили больше информации о новой резине.

При этом велика вероятность, что на следующем шинном тендере японской компании будут оказаны некоторые преференции из-за нынешнего отказа.

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Название новости было скорректировано после официального объявления FIA

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